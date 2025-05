Toan lactic loại B xảy ra khi các mô được tưới máu bình thường (sinh ATP) và ít nguy hiểm hơn.

Các nguyên nhân bao gồm tình trạng hạ oxy mô cục bộ (ví dụ như sử dụng cơ quá mức khi gắng sức, co giật, run do hạ thân nhiệt), một số tình trạng toàn thân và bẩm sinh, ung thư và uống phải một số loại thuốc hoặc chất độc (xem bảng Nguyên nhân gây nhiễm toan chuyển hóa). Các loại thuốc bao gồm thuốc ức chế men sao chép ngược nucleoside và biguanides metformin và phenformin (mặc dù không có sẵn phenformin). Chuyển hóa có thể bị giảm do suy gan hoặc thiếu hụt thiamin.