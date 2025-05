Kiềm hô hấp là sự giảm PCO 2 (giảm thông khí) do gia tăng tần số thở và/hoặc thể tích (tăng thông khí). Tăng thông khí xảy ra thường xuyên nhất như một phản ứng sinh lý đối với tình trạng thiếu oxy (ví dụ: ở độ cao), nhiễm toan chuyển hóa và tăng nhu cầu trao đổi chất (ví dụ: sốt) và do đó, hiện diện trong nhiều tình trạng nghiêm trọng. Ngoài ra, đau, lo lắng và một số rối loạn thần kinh trung ương (ví dụ: đột quỵ, co giật) có thể làm tăng nhịp thở không sinh lý.