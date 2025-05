Suy tuyến cận giáp Theo Brookwood Baptist Health and Saint Vincent’s Ascension Health, Birmingham James L. Lewis III , MD , Đã xem xét/Đã chỉnh sửa Thg 10 2024

Suy tuyến cận giáp là tình trạng thiếu hụt hormone tuyến cận giáp, thường do bệnh tự miễn hoặc do tổn thương hoặc cắt bỏ tuyến cận giáp trong quá trình phẫu thuật cắt tuyến giáp hoặc cắt tuyến cận giáp. Các triệu chứng của suy tuyến cận giáp là do hạ canxi máu và bao gồm ngứa ran ở tay hoặc quanh miệng và chuột rút cơ. Trong trường hợp nghiêm trọng, tetany xảy ra. Triệu chứng và dấu hiệu của bệnh lý nguyên nhân có thể biểu hiện. Đo nồng độ hormone tuyến cận giáp là cần thiết để chẩn đoán. Phương pháp điều trị bao gồm bổ sung canxi và vitamin D.