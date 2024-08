Khối u tuyến cận giáp

U tuyến cận giáp là khối u lành tính tiết ra quá nhiều hormone tuyến cận giáp (PTH), dẫn đến cường tuyến cận giáp gây tăng canxi máu, giảm phốt phát máu và tiêu xương quá mức (dẫn đến loãng xương).

U tuyến cận giáp thường là loại u tuyến đơn độc riêng lẻ và phổ biến hơn ở phụ nữ lớn tuổi. Tuy nhiên, u tuyến cận giáp có thể xảy ra như một hội chứng di truyền ở bệnh nhân đa sản nội tiết.

Hầu hết các u tuyến cận giáp không gây ra triệu chứng và được xác định khi xét nghiệm máu vì một lý do khác cho thấy mức canxi tăng cao. Các triệu chứng của cường cận giáp có thể xảy ra và thường là do tăng canxi máu hoặc do sỏi thận.

Chẩn đoán cường cận giáp dựa trên sự hiện diện của mức PTH tăng cao ở bệnh nhân tăng canxi máu. Ở những bệnh nhân có mức PTH cao, cần có các nghiên cứu sâu hơn, bao gồm đo nồng độ canxi và phốt pho và chụp chiếu để đánh giá mật độ xương và xác định sự hiện diện của sỏi thận.

Điều trị thường là phẫu thuật cắt bỏ tuyến cận giáp bị ảnh hưởng. Phẫu thuật tuyến cận giáp nên được thực hiện bởi một bác sĩ phẫu thuật có kinh nghiệm trong việc phẫu thuật tuyến cận giáp.

Việc xác định vị trí của mô tuyến cận giáp trước khi phẫu thuật (các) tuyến cận giáp đôi khi được thực hiện, đặc biệt khi có kế hoạch phẫu thuật xâm lấn tối thiểu. Một số kỹ thuật đã được sử dụng và tất cả đều có độ chính xác cao:

Chụp CT độ phân giải cao có hoặc không có sinh thiết dưới dẫn hướng của CT

MRI

Siêu âm độ phân giải cao

Chụp mạch số hóa xóa nền

Chụp Thallium-201–technetium-99

Technetium-99 sestamibi, một chất phóng xạ phóng xạ cho hình ảnh cận giáp, nhạy hơn và cụ thể hơn các thuốc cũ và có thể hữu ích để xác định các u tuyến đơn độc.

Đôi khi, calcimetic, cinacalcet, được dùng để giảm tiết PTH.