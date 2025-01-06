Tổng quan về rối loạn chuyển hóa porphyrin

Rối loạn chuyển hóa porphyrin là kết quả của sự thiếu hụt bất kỳ enzyme nào trong 7 enzyme cuối cùng của con đường tổng hợp heme hoặc từ tăng hoạt tính dạng hồng cầu của enzyme đầu tiên trong con đường, ALA synthase-2 (ALAS 2). (Sự thiếu hụt protein ALAS 2 gây thiếu máu nguyên bào sắt hơn là bệnh porphyria). Các gen đơn mã hóa từng enzym; bất kỳ một số đột biến có thể làm thay đổi mức độ và/hoặc hoạt động của enzyme được mã hoá bởi gen đó. Khi một enzyme tổng hợp heme bị thiếu hoặc khiếm khuyết, cơ chất của nó và các chất tiền thân khác của heme được biến đổi bởi enzyme đó có thể tích tụ trong tủy xương, gan, da, hoặc các mô khác và gây độc. Những tiền chất này có thể xuất hiện dư thừa trong máu và được bài tiết qua nước tiểu, mật, hoặc phân.

Mặc dù rối loạn chuyển hóa porphyrin được xác định chính xác nhất theo loại enzyme bị thiếu hụt, việc phân loại theo vị trí chính sản xuất quá mức tiền chất heme (tế bào gan hoặc hồng cầu) hoặc các đặc điểm lâm sàng chính (cấp tính hoặc da) thường hữu ích.

Rối loạn chuyển hóa porphyrin cấp tính biểu hiện dưới dạng các cơn đau dữ dội ngắt quãng. Thông thường bệnh nhân có các triệu chứng về bụng, tâm thần và thần kinh. Các cơn cấp tính thường xảy ra do thời gian nhịn ăn hoặc ăn kiêng khắc nghiệt, uống quá nhiều rượu, dùng thuốc, mắc bệnh khác, căng thẳng trong cuộc sống và các yếu tố ngoại sinh khác. Ở phụ nữ trẻ, hoạt động nội tiết tố theo chu kỳ cũng là yếu tố khởi phát điển hình của các cơn cấp.

Rối loạn chuyển hóa porphyrin da có xu hướng gây ra các triệu chứng liên tục hoặc không liên tục liên quan đến tình trạng nhạy cảm với ánh sáng ở da. Một số thể rối loạn chuyển hóa porphyrin cấp tính (coproporphyria di truyền, porphyria rải rác) cũng có thể có biểu hiện trên da. Do khả năng thâm nhập khác nhau trong rối loạn chuyển hóa porphyrin dị hợp tử, bệnh biểu hiện trên lâm sàng ít phổ biến hơn so với bệnh do di truyền (xem bảng Các đặc điểm chính của hai dạng rối loạn chuyển hóa porphyrin gan phổ biến nhất).

Đổi màu nước tiểu (đỏ hoặc nâu đỏ) có thể xảy ra trong giai đoạn có triệu chứng của tất cả các dạng rối loạn chuyển hóa porphyria ngoại trừ rối loạn chuyển hóa protoporphyrin tạo hồng cầu (EPP) và rối loạn chuyển hóa porphyrin do thiếu hụt ALAD. Tình trạng đổi màu do quá trình oxy hóa các porphyrinogen thành các porphyrin tương ứng, porphyrin tiền chất của porphobilinogen (PBG), hoặc cả hai. Đôi khi màu sắc thay đổi sau khi nước tiểu đã ở trong không khí hoặc ánh sáng trong vài phút, cho phép thời gian cho quá trình oxy hóa không enzym. Trong rối loạn chuyển hóa porphyrin cấp tính, ngoại trừ rối loạn chuyển hóa porphyrin do thiếu ALAD, khoảng 1 trong 3 trường hợp dị hợp tử (thường gặp ở nữ giới hơn nam giới) cũng có tình trạng tăng bài tiết PBG qua nước tiểu (và đổi màu nước tiểu) trong giai đoạn tiềm ẩn. Vì có nhiều nguyên nhân khác khiến nước tiểu chuyển từ màu hồng sang màu nâu, đặc biệt là sau khi tiếp xúc với ánh sáng và không khí, nên phát hiện này, mặc dù hữu ích như một manh mối để gợi ý chẩn đoán rối loạn chuyển hóa porphyrin, nhưng không cần thiết hoặc không đủ để xác định hoặc loại trừ chẩn đoán. Các chỉ số đo sinh hóa là cần thiết để chẩn đoán chính xác.