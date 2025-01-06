Tổng quan về rối loạn chuyển hóa porphyrin da

Rối loạn chuyển hóa porphyrin da do thiếu hụt (và trong một trường hợp, là dư thừa) của một số enzyme trong con đường sinh tổng hợp heme (xem bảng ), kết quả là sản xuất tương đối ổn định photphotoxic porphyrin trong gan hoặc tủy xương. Các porphyrin này tích tụ trong da và khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời (ánh sáng nhìn thấy, bao gồm cả tia cực tím gần), tạo ra các gốc tự do gây độc gây ra các biểu hiện da thường xuyên hoặc tái phát.
(Xem thêm Tổng quan về rối loạn chuyển hóa porphyrin.)
Rối loạn chuyển hóa porphyrin da bao gồm
Porphyria cutanea tarda (PCT)
Rối loạn chuyển hóa porphyrin tạo hồng cầu bẩm sinh (CEP – xem bảng )
Rối loạn chuyển hóa protoporphyrin liên kết nhiễm sắc thể X (XLPP), đôi khi được coi là một biến thể lâm sàng của rối loạn chuyển hóa protoporphyrin tạo hồng cầu
Rối loạn chuyển hóa porphyrin tạo hồng cầu ở gan (HEP – xem bảng ), đôi khi được coi là một dạng PCT (rất hiếm gặp)
Rối loạn chuyển hóa porphyrin cấp tính, rối loạn chuyển hóa porphyrin rải rác (VP) và rối loạn chuyển hóa coproporphyrin di truyền (HCP) cũng có thể có các biểu hiện ở da.
Trong tất cả các dạng rối loạn chuyển hóa porphyrin da ngoại trừ rối loạn chuyển hóa protoporphyrin tạo hồng cầu và rối loạn chuyển hóa protoporphyrin liên kết nhiễm sắc thể X, các biểu hiện da nhạy cảm với ánh sáng như là da mỏng và phát ban dạng bọng nước. Thay đổi da thường xảy ra ở những vùng phơi nắng (ví dụ như mặt, cổ, mặt sau của bàn tay và cẳng tay) hoặc da bị chấn thương. Phản ứng da xuất hiện từ từ và thường bệnh nhân không ý thức được sự phơi nhiễm với ánh nắng mặt trời. Ngược lại, sự nhạy cảm ánh sáng trong rối loạn chuyển hóa protoporphyrin tạo hồng cầu và rối loạn chuyển hóa protoporphyrin liên kết nhiễm sắc thể X xảy ra trong vòng vài phút hoặc vài giờ sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, biểu hiện như một cơn đau dữ dội kéo dài hàng giờ, không phồng rộp và thường không có dấu hiệu khách quan trên da. Tuy nhiên, sưng và ban đỏ có thể xảy ra. Khi tiếp xúc lâu dài, tình trạng liken hóa da có thể phát sinh, thường thấy nhất ở các đốt ngón ở bàn tay và ở mặt.
Các bệnh gan mạn tính thường gặp trong rối loạn chuyển hóa porphyrin da.
Các dạng rối loạn chuyển hóa porphyrin da đều kèm theo tình trạng tăng porphyrin toàn phần trong huyết tương và được chẩn đoán cụ thể bằng cách đo lượng porphyrin trong hồng cầu, huyết tương, nước tiểu và phân, cũng như bằng cách phân tích gen hoặc enzym. Phương pháp điều trị bao gồm tránh ánh nắng mặt trời, các biện pháp bảo vệ da và đôi khi là các phương pháp điều trị khác hướng đến chẩn đoán cụ thể.
Một số dạng rối loạn chuyển hóa porphyrin ít phổ biến hơn
Mô tả
Triệu chứng và Dấu hiệu
Tiếp cận chẩn đoán
Điều trị
Porphyria tạo hồng cầu bẩm sinh (bệnh Günther)
Sự thiếu hụt nghiêm trọng đồng vị uroporphyrinogen III (UROS)
Trong buồng tử cung hoặc ngay sau khi sinh: Các trường hợp nghiêm trọng biểu hiện dưới dạng phù tích nước không do miễn dịch.
Ngay sau khi sinh: Da phồng rộp, thiếu máu tán huyết, tăng bilirubin máu, nước tiểu màu đỏ, tã tối màu cho thấy một huỳnh quang đỏ dưới tia cực tím
Liệu pháp quang trị liệu trong tăng bilirubin máu dẫn đến nổi mụn nước nặng ở da
Ở tuổi trưởng thành: Biến dạng khuôn mặt, tăng tóc, sẹo giác mạc (có thể nặng), thiếu máu tán huyết, lách to, tạo hồng cầu, lắng đọng porphyrin trong xương, khử khoáng xương (có thể là đáng kể).
Porphyrin trong huyết tương, nước tiểu và phân tăng lên mức cao hơn các dạng rối loạn chuyển hóa porphyrin khác, với uroporphyrin I và coproporphyrin I porphyrin chủ yếu trong nước tiểu và phân.
ALA và PBG niệu hầu như bình thường.
Có thể được xác nhận bằng hoạt động RBC UROS thấp (< 10%), nhưng xét nghiệm không có sẵn
Phân tích di truyền của gen UROS, phát hiện đột biến đồng hợp tử hoặc dị hợp tử kép trên nhiễm sắc thể 10 (đột biến phổ biến nhất là pC73R)
Đối với chẩn đoán trong tử cung: Đo porphyrin trong ối hoặc phân tích di truyền.
Tránh ánh sáng mặt trời (kể cả đèn chiếu để điều trị tăng bilirubin máu sơ sinh).
Sử dụng quần áo chống nắng
Liệu pháp giảm sắt
Tránh chấn thương da
Điều trị kịp thời nhiễm khuẩn thứ phát để ngăn ngừa sẹo
Cắt lách có thể có lợi cho bệnh nhân thiếu máu tan máu
Truyền hồng cầu lặp lại và hydroxyurea để giữ cho sản sinh ra porphyrin tủy xương thấp; deferoxamine cho quá tải sắt liên quan đến truyền máu
Ghép tế bào gốc tạo máu có khả năng chữa bệnh
Rối loạn chuyển hóa porphyrin tạo hồng cầu ở gan
Thiếu nghiêm trọng decarboxylase uroporphyrinogen (UROD)
Trẻ nhỏ
Da phồng rộp
Nước tiểu đỏ
Thiếu máu
Isocoproporphyrin tăng trong phân và nước tiểu
Protoporphyrin kẽm tăng trong RBCs (để phân biệt với PCT)
Xác định bởi hoạt động RBC UROD rất thấp
Phân tích gen UROD, cho thấy các đột biến đông hợp tử hoặc dị hợp tử kép.
Tránh ánh sáng mặt trời
Trích máu tĩnh mạch có thể có lợi cho bệnh nhân với các trường hợp nhẹ hơn
Điều trị bệnh nặng tương tự như rối loạn porphyrin tạo hồng cầu bẩm sinh
Porphyria kép
Rối loạn dẫn đến sự thiếu hụt 2 enzyme của con đường sinh tông hợp heme
Biểu hiện lâm sàng và sinh hóa của cả hai rối loạn
Rối loạn chuyển hóa porphyrin cấp tính: Các triệu chứng thần kinh kích hoạt bởi các chất kích thích porphyrogen
Trong rối loạn chuyển hóa porphyrin da: Tăng nhạy cảm với ánh sáng mặt trời với biểu hiện da phồng rộp và mỏng manh
Porphyrin và các mẫu bài tiết porphyrin
Xác định bởi tiền sử gia đình và phân tích enzym
Rối loạn chuyển hóa porphyrin cấp tính: Tránh các tác nhân thúc đẩy
Trong rối loạn chuyển hóa porphyrin da: Bảo vệ da và tránh ánh sáng mặt trời
ALA = axit delta-aminolevulinic; PBG = porphobilinogen; PCT = rối loạn chuyển hóa porphirin biểu hiện da muộn; RBC = hồng cầu; UV = tia cực tím.