Tăng natri máu Theo Brookwood Baptist Health and Saint Vincent’s Ascension Health, Birmingham James L. Lewis III , MD , Đã xem xét/Đã chỉnh sửa Thg 9 2023

Tăng Natri máu là nồng độ natri huyết thanh > 145 mEq/L (> 145 mmol/L), thường là do mất nước. Nó hàm ý tình trạng thiếu hụt tổng lượng nước trong cơ thể so với tổng lượng natri trong cơ thể, do lượng nước đưa vào ít hơn lượng nước mất đi. Một triệu chứng chính là khát; các biểu hiện lâm sàng khác chủ yếu là thần kinh (do sự dịch chuyển thẩm thấu của nước ra khỏi tế bào não), bao gồm nhầm lẫn, kích thích thần kinh cơ, động kinh và hôn mê. Chẩn đoán đòi hỏi phải đo nồng độ natri huyết thanh và đôi khi các xét nghiệm khác. Điều trị thường được kiểm soát bằng bù nước. Khi đáp ứng với điều trị là kém, thử nghiệm (ví dụ, theo dõi việc thiếu nước hoặc dùng vasopressin) là nhằm phát hiện các nguyên nhân hơn giảm nước uống.