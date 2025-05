Tổng quan các rối loạn nội tiết

1. Acosta-Rodríguez V, Rijo-Ferreira F, Izumo M, et al. Circadian alignment of early onset caloric restriction promotes longevity in male C57BL/6J mice. Science 2022;376(6598):1192-1202. doi:10.1126/science.abk0297

2. Baker WL, Karan S, Kenny AM. Effect of dehydroepiandrosterone on muscle strength and physical function in older adults: a systematic review. J Am Geriatr Soc 2011;59(6):997-1002. doi:10.1111/j.1532-5415.2011.03410.x

3. Pataky MW, Young WF, Nair KS. Hormonal and Metabolic Changes of Aging and the Influence of Lifestyle Modifications. Mayo Clin Proc 2021;96(3):788-814. doi:10.1016/j.mayocp.2020.07.033