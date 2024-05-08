Khẳng định tiêu chảy do tăng bài tiết

Nồng độ peptide vận mạch ruột trong máu (VIP)

Siêu âm qua nội soi, chụp cắt lớp phát xạ positron (PET) hoặc chụp nhấp nháy có thể xác định vị trí

Để chẩn đoán u tiết peptit vận mạch ruột cần phải chứng minh được bệnh nhân bị tiêu chảy do kích thích bài tiết (áp lực thẩm thấu phân gần bằng áp lực thẩm thấu trong huyết thanh và xét nghiệm tổng nồng độ natri và kali cô đặc trong phân tăng gấp đôi ở tất cả các mẫu). Phải loại trừ các nguyên nhân khác của tiêu chảy do tăng bài tiết, đặc biệt là lạm dụng thuốc nhuận tràng (xem Xét nghiệm trong tiêu chảy). Ở những bệnh nhân này, nên đo nồng độ peptit vận mạch ruột (VIP) trong huyết thanh (lý tưởng là trong thời gian bị tiêu chảy). Nồng độ tăng cao rõ rệt giúp chẩn đoán, nhưng mức tăng nhẹ có thể xảy ra với hội chứng ruột ngắn và bệnh viêm ruột.

Bệnh nhân có nồng độ VIP tăng cao nên được nghiên cứu xác định vị trí khối u, chẳng hạn như siêu âm qua nội soi, chụp PET và chụp xạ hình octreotide hoặc chụp động mạch để xác định vị trí di căn.

Điện giải đồ và công thức máu nên được đo. Tăng đường máu và giảm dung nạp glucose xảy ra ở ≤ 50% bệnh nhân. Tăng đường máu xảy ra ở 50% số bệnh nhân. Nguyên nhân gây tăng canxi máu không hoàn toàn rõ ràng, nhưng các yếu tố góp phần có thể bao gồm mất nước nặng, đa u nội tiết (MEN) đồng thời và peptide hướng calci được tiết ra bởi khối u (1).