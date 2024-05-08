U tiết glucagon là khối u tế bào alpha ở tụy tiết ra glucagon , gây tăng đường huyết và phát ban đặc trưng. Chẩn đoán bằng nồng độ glucagon tăng cao và nghiên cứu chẩn đoán hình ảnh. Xác định vị trí u nhờ chụp CT và siêu âm nội soi. Điều trị bằng phẫu thuật cắt bỏ.

(Xem thêm Tổng quan về khối u thần kinh nội tiết đường tiêu hóa và tụy.)

Glucagon là một loại hormone thường được tụy tiết ra khi lượng đường trong máu giảm. Glucagon kích thích phân hủy glycogen ở gan và do đó làm tăng lượng đường trong máu.

U tiết glucagon là một loại u tụy nội tiết xuất phát từ tế bào alpha của tụy. Các khối u này rất hiếm gặp nhưng giống với các khối u tế bào đảo tụy khác ở chỗ các tổn thương nguyên phát và di căn phát triển chậm: thời gian sống thêm 15 năm là phổ biến. Hầu hết các u tiết glucagon đều ác tính.

Độ tuổi trung bình khi khởi phát triệu chứng là 50 tuổi; 80% bệnh nhân là nữ (1). Một số ít bệnh nhân bị đa u nội tiết týp 1.

Tài liệu tham khảo chung 1. Song X, Zheng S, Yang G, et al: Glucagonoma and the glucagonoma syndrome. Oncol Lett 15(3):2749–2755, 2018 doi:10.3892/ol.2017.7703

Các triệu chứng và dấu hiệu của u tiết glucagon Vì u tiết glucagon sản sinh ra glucagon, làm tăng lượng đường trong máu nên các triệu chứng cũng giống như triệu chứng của bệnh tiểu đường. Thường có hiện tượng sụt cân, thiếu máu sắc tố bình thường, hạ axit amin trong máu và hạ lipid máu. Đặc điểm lâm sàng đặc biệt nhất là phát ban mạn tính ở các chi, thường kèm theo lưỡi đỏ son mịn, sáng bóng và viêm môi. Tổn thương ban đỏ, bong tróc có hoại tử bề mặt được gọi là ban đỏ di chuyển hoại tử.

Chẩn đoán u tiết glucagon Nồng độ glucagon trong huyết thanh

Chụp CT và siêu âm qua nội soi để xác định vị trí Hầu hết bệnh nhân mắc u glucagon đều có nồng độ glucagon> 1000 pg/mL (> 1000 ng/L; bình thường là < 200 pg/mL [< 200 ng/L]). Tuy nhiên, nồng độ cao mức độ trung bình có thể gặp trong suy thận, viêm tụy cấp, căng thẳng trầm trọng và nhịn ăn. Tương quan với các triệu chứng là bắt buộc. Bệnh nhân nên được chụp CT bụng sau đó là siêu âm qua nội soi; chụp MRI hoặc chụp cắt lớp phát xạ positron (PET) có thể được sử dụng nếu chụp CT không phát hiện được. Bệnh nhân bị ban đỏ di chuyển hoại tử có thể có nồng độ axit amin, kẽm và axit béo thiết yếu thấp.