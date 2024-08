Cân bằng muối nước

Nồng độ các chất hòa tan kết hợp trong nước là tính thẩm thấu (lượng chất hòa tan trên mỗi L dung dịch), trong dịch cơ thể, tương tự như độ thẩm thấu (số lượng chất tan trên mỗi kg dung dịch). Độ thẩm thấu máu có thể được đo trong phòng thí nghiệm hoặc ước tính theo công thức

Nồng độ thẩm thấu huyết tương ước tính theo đơn vị thông thường (mOsm / kg) =

Nồng độ natri huyết thanh được tính bằng mEq/L, và glucose và urê máu (BUN) được tính bằng mg/dL.

Độ thẩm thấu huyết tương ước tính theo đơn vị SI là 2 [Na huyết thanh] + glucose + urê, trong đó tất cả các giá trị được biểu thị bằng mmol / L.

Áp lực thẩm thấu của dịch cơ thể thường là từ 275 đến 290 mOsm/kg (275 đến 290 mmol/kg). Natri là yếu tố quyết định chính của áp lực thẩm thấu máu. Những thay đổi rõ ràng về nồng độ thẩm thấu tính toán được có thể do sai số trong phép đo natri, có thể xảy ra ở bệnh nhân tăng lipid máu hoặc tăng protein máu cực độ, bởi vì lipid hoặc protein chiếm không gian trong thể tích huyết thanh dùng để phân tích; nồng độ natri trong huyết thanh thực sự không bị ảnh hưởng. Các phương pháp mới hơn để định lượng chất điện giải với điện cực chọn lọc ion xóa bỏ vấn đề này. Khoảng trống thẩm thấu xuất hiện khi độ thẩm thấu đo được vượt quá độ thẩm thấu ước tính bằng ≥ 10 mOsm / kg (≥ 10 mmol / kg). Nguyên nhân là do các chất hoạt tính thẩm thấu không được đo lường có trong huyết tương. Phổ biến nhất là rượu (etanol, metanol, isopropanol, etylen glycol), mannitol và glycine.

Nước đi qua màng tế bào tự do từ các vùng có nồng độ chất hòa tan thấp đến các vùng có nồng độ chất hòa tan cao. Do đó, áp lực thẩm thấu có khuynh hướng cân bằng qua các khoang dịch cơ thể khác nhau, chủ yếu do sự di chuyển của nước chứ không phải chất tan. Các chất tan như urê tự do khuếch tán qua màng tế bào nên có ít hoặc không ảnh hưởng đến trao đổi nước (ít hoặc không có hoạt động thẩm thấu), trong khi các chất tan được hạn chế chủ yếu ở một khoang chứa chất lỏng, như natri và kali, có tính thẩm thấu lớn nhất.

Độ tinh khiết, hoặc tính hiệu quả thẩm thấu phản ánh hoạt tính thẩm thấu và lực hút nước qua khoang dịch (lực thẩm thấu). Áp lực thẩm thấu có thể chống lại các lực khác. Ví dụ, các protein huyết tương có một hiệu quả thẩm thấu nhỏ có xu hướng hút nước vào huyết tương; hiệu quả thẩm thấu này thường bị chống lại bởi các lực thủy tĩnh trong lòng mạch- có tác dụng đẩy nước ra khỏi huyết tương.