Vẩn đục dịch kính

Cùng với quá trình lão hóa, dịch kính có thể co kéo và bong khỏi võng mạc. Lứa tuổi xảy ra hiện tượng này thay đổi nhưng thường giữa 50 đến 75. Trong quá trình tách, dịch kính có thể co kéo võng mạc không liên tục. Sự co kéo cơ học kích thích võng mạc tạo ra một tính hiệu được não nhận diện là ánh sáng. Phân tách hoàn toàn dịch kính dẫn tới tăng vẩn đục và hiện tượng này có thể kéo dài vài năm.

Tuy nhiên, lực kéo trên võng mạc có thể tạo ra lỗ rách và nếu rịch dò xuống dưới sẽ gây bong võng mạc. Bong võng mạc cũng có thể do các yếu tố khác gây ra (ví dụ chấn thương, các bệnh lý võng mạc nguyên phát). Những tia chớp giống như sét đánh, phổ biến trong bong võng mạc, được gọi là hiện tượng hoa mắt hay nhìn thấy chớp sáng. Hoa mắt có thể xảy ra khi dụi mắt hoặc khi nhìn quanh khi vừa thức dậy.