Phẫu thuật Khúc xạ

Trong SMILE, femtosecond laser được sử dụng để tạo một mảnh nhỏ của nhu mô giác mạc được lấy đi qua một đường rạch nhỏ ở ngoại vi giác mạc cũng tạo bởi laser (2- 4 mm). SMILE có dành cho điều trị cận thị và loạn thị.

Hiệu quả, tiên lượng và độ an toàn của SMILE tương tự như LASIK, với lợi ích bổ sung liên quan tới loại bỏ được biến chứng do vạt và các nguy cơ khác. Một lợi ích nữa của SMILE là hạn chế cắt đứt chi phối thần kinh của giác mạc và quang sai bậc cao sau mổ đồng thời tăng tốc độ hồi phục thần kinh giác mạc tương đối so với LASIK.

Những nhược điểm bao gồm tăng tỷ lệ mất lực hút của vòng ổn định chân không (có thể buộc phải hủy bỏ quy trình) và khó khăn trong việc cải tiến (phẫu thuật bổ sung để điều chỉnh tật khúc xạ còn sót lại).