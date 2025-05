Tắc động mạch trung tâm võng mạc và Tắc nhánh động mạch võng mạc (Tắc động mạch võng mạc) Theo Vitreoretinal Diseases and Surgery Service, Wills Eye Hospital, Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University Sonia Mehta , MD , Đã xem xét/Đã chỉnh sửa Thg 4 2024 | đã sửa đổi Thg 9 2024

Tắc động mạch trung tâm võng mạc xảy ra khi động mạch trung tâm bị nghẽn bởi huyết khối. Gây mất thị lực đột ngột, không đau, một bên và thường nghiêm trọng. Diagnosis is by history and characteristic retinal findings on funduscopy. Áp lực nội nhãn có thể được giảm trong vòng 24 giờ đầu tiên kể từ khi tắc để cố gắng loại bỏ tắc mạch. Nếu bệnh nhân đến trong vòng vài giờ sau tắc, một số trung tâm đặt catheter động mạch cảnh/động mạch mắt và bơm thuốc tiêu sợi huyết.