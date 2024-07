Hàn lại vết rách võng mạc

Đai củng mạc

Độn nội nhãn bằng khí

Cắt dịch kính

Mặc dù thường khu trú nhưng bong võng mạc do vỡ võng mạc có thể lan rộng ra toàn bộ võng mạc nếu không được điều trị kịp thời. (1). Bất kỳ bệnh nhân nào bị nghi ngờ hoặc đã có bong võng mạc nên khám chuyên khoa mắt càng sớm càng tốt.

Ngọc trai & cạm bẫy

Bong võng mạc có vết rách được điều trị bằng một hoặc nhiều phương pháp, tùy thuộc vào nguyên nhân và vị trí của tổn thương. Những phương pháp này đều giúp hàn lại võng mạc bằng laze hoặc lạnh đông. Trong đai củng mạc, một sợi silicone được đặt lên củng mạc để ấn vào củng mạc làm giảm lực co kéo của dịch kính tại vị trí vết rách võng mạc. Trong quá trình này, dịch dưới võng mạc có thể được tháo ra ngoài. Độn nội nhãn bằng khí và cắt dịch kính là những can thiệp khác. Rách võng mạc không có bong có thể hàn lại bằng laze quang đông hoặc lạnh đông xuyên kết mạc. Gần như tất cả các võng mạc bong do vết rách đều có thể áp lại sau phẫu thuật.

Bong võng mạc nguyên phát do lực kéo dịch kính võng mạc có thể được điều trị bằng phẫu thuật cắt bỏ dịch kính; bong võng mạc tiết dịch do viêm màng bồ đào có thể đáp ứng với corticosteroid đường toàn thân hoặc ức chế miễn dịch đường toàn thân (ví dụ: methotrexate, azathioprine, thuốc chống yếu tố hoại tử khối u [TNF]). Ngoài ra, bong xuất tiết do viêm màng bồ đào có thể được điều trị khu trú bằng tiêm cạnh nhãn cầu,tiêm nội nhãn corticosteroid hoặc tiêm nội nhãn que cấy dexamethasone. Ung thư màng đệm nguyên phát và di căn cũng cần điều trị. U mạch hắc mạc có thể đáp ứng với laze quang đông hoặc laze quang động.