Viêm thượng củng mạc là tự hạn chế, tái phát, viêm vô căn không đe dọa đến thị lực. Triệu chứng là cương tụ kết mạc khu trú, kích thích và chảy nước mắt. Chẩn đoán là lâm sàng. Điều trị triệu chứng.

Thượng củng mạc là một màng mạch mỏng giữa kết mạc và củng mạc.

Viêm thượng củng mạc xảy ra ở người trẻ, phổ biến hơn ở phụ nữ. Thường tự phát; bệnh có thể liên quan đến các bệnh mô liên kết và ít khi có các bệnh toàn thân nghiêm trọng (hiện khoảng 15% bệnh nhân). (Xem thêm Tổng quan về các bệnh lý kết mạc và củng mạc.)

Kích thích nhẹ. Ngoài ra, một mảng màu đỏ sáng xuất hiện dưới kết mạc nhãn cầu (viêm thượng củng mạc đơn giản). Có thể biểu hiện cương tự, phù và nốt kết mạc (viêm thượng củng mạc nốt). Kết mạc nhãn cầu bình thường.

Viêm thượng củng mạc Hình ảnh BÁC SĨ P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Viêm thượng củng mạc được phân biệt với viêm kết mạc do cương tụ kết mạc khu trú vào một khu vực giới hạn của nhãn cầu, ít chảy nước mắt hơn và không chảy nước mước. Viêm thượng củng mạc được phân biệt với viêm củng mạc do không có sợ ánh sáng và không đau.

Điều kiện là tự giới hạn. Nếu việc xem xét các hệ thống không gợi ý nguyên nhân bên trong, trừ khi giai đoạn tái phát, thì việc đánh giá chẩn đoán các rối loạn hệ thống không được đảm bảo thường xuyên.

Thuốc nhỏ giọt bôi trơn tại chỗ thường được sử dụng để tạo cảm giác thoải mái cho bệnh nhân. Một đợt điều trị ngắn bằng corticosteroid tại chỗ (ví dụ: prednisolone axetat, 1% nhỏ 4 lần một ngày trong 7 ngày, giảm dần trong 3 đến 4 tuần) hoặc thuốc chống viêm không steroid đường uống (NSAID) thường rút ngắn thời gian tấn công; corticosteroid thường do bác sĩ nhãn khoa kê đơn. Không bắt buộc phải dùng thuốc co mạch tại chỗ (ví dụ: tetrahydrozoline, brimonidine tartrate 0,025%) để cải thiện diện mạo; tuy nhiên, việc sử dụng thường xuyên có thể làm trầm trọng thêm ban đỏ do giãn mạch phản ứng.