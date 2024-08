Viêm kết mạc người lớn là do Chlamydia trachomatis lây truyền qua đường tình dục. Các triệu chứng bao gồm cương tụ và chảy tiết tố mủ một mắt. Chẩn đoán là lâm sàng. Điều trị bằng kháng sinh toàn thân.

Viêm kết mạc bao gồm ở người lớn, chiếm 1,8 đến 5,6% của tất cả các trường hợp viêm kết mạc cấp tính, là do Chlamydia trachomatis các type huyết thanh từ D đến K. Trong hầu hết các trường hợp, viêm kết mạc bao gồm ở người lớn là do quan hệ tình dục với một người bị nhiễm trùng bộ phận sinh dục. Thông thường, bệnh nhân đã đổi một bạn tình mới trong vòng 2 tháng trước. Nhiễm trùng sinh dục có tới 54% nam và 74% nữ. Hiếm gặp, viêm kết mạc người lớn do nhiễm khuẩn từ nước bể bơi nhiễm bẩn.

(Xem thêm Tổng quan về Phục hồi chức năng và Đau.)

Triệu chứng và Dấu hiệu viêm kết mạc người lớn Viêm kết mạc người lớn có thời gian ủ bệnh từ 2 đến 19 ngày. Hầu hết các bệnh nhân đều có tiết tố mủ một mắt. Kết mạc sụn mi thường cương tụ nhiều hơn kết mạc nhãn cầu. Đặc trưng, có phản ứng hột kết mạc rõ ràng ở kết mạc sụn. Đôi khi, đục giác mạc phía trên kèm theo tân mạch. Có thể nổi hạch trước tai ở bên mắt bị viêm. Thông thường, các triệu chứng xuất hiện trong nhiều tuần hoặc vài tháng và chưa đáp ứng với kháng sinh tra.

Chẩn đoán Viêm kết mạc người lớn Đánh giá lâm sàng

thử nghiệm trong phòng thí nghiệm Mạn tính (triệu chứng kéo dài > 3 tuần), tiết tố mủ, phản ứng hột ở sụn mi, và điều trị kháng sinh tra thất bại giúp phân biệt viêm kết mạc người lớn với viêm kết mạc vi khuẩn khác. Phiến đồ kết mạc, nuôi cấy vi khuẩn kết mạc và các xét nghiệm chlamydial nên được thực hiện. Kỹ thuật nhuộm miễn dịch huỳnh quang, PCR, và các kĩ thuật nuôi cấy đặc biệt được sử dụng để phát hiện C. trachomatis. Phiến đồ kết mạc và nạo kết mạc nên được soi dưới kính hiển vi và nhuộm Gram để định danh vi khuẩn cũng như nhuộm Giemsa để xác định đặc điểm tế bào biểu mô trong viêm kết mạc do chlamydial. Ngọc trai & cạm bẫy

Điều trị Viêm kết mạc người lớn Azithromycin hoặc doxycycline đường uống Azithromycin 1 g chỉ uống một lần hoặc có thể chọn doxycycline 100 mg uống hai lần một ngày hoặc erythromycin 500 mg uống 4 lần một ngày trong 1 tuần điều trị viêm kết mạc và nhiễm trùng bộ phận sinh dục đồng thời. Các bạn tình cũng cần điều trị.