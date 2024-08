Loét giác mạc có nhiều nguyên nhân (xem bảng Các nguyên nhân của loét giác mạc). Viêm giác mạc do herpes simplex được bàn luận riêng.

Loét do vi khuẩn thường là do đeo kính tiếp xúc và hiếm khi do nhiễm trùng thứ phát do chấn thương hoặc viêm da do herpes simplex. Đáp ứng với điều trị phụ thuộc chủ yếu vào các loài vi khuẩn, và loét có thể đặc biệt không đáp ứng với điều trị.

Thời gian tiến triển loét thay đổi. Loét do Acanthamoeba (cũng thường là do tiếp xúc với nước bị ô nhiễm trong khi đeo kính tiếp xúc) và nấm (thường là do chấn thương liên quan đến thực vật) không đau nhưng tiến triển, trong khi đó Pseudomonas aeruginosa (hầu như thường thấy ở người đeo kính áp tròng) tiến triển nhanh, gây hoại tử giác mạc sâu và rộng. Đeo kính áp tròng khi ngủ hoặc đeo kính áp tròng không được khử trùng đúng cách có thể gây loét giác mạc (xem Kính áp tròng: chăm sóc và biến chứng).