Các biến chứng bao gồm:

Thải ghép

Nhiễm trùng (nội nhãn và giác mạc)

Rò vết mổ

Glôcôm

Thất bại khi ghép

Tật khúc xạ cao (đặc biệt là loạn thị, cận thị, hoặc cả hai)

Bệnh tái phát (với herpes simplex hoặc chứng loạn dưỡng nhu mô di truyền)

Vì không có nội mô ngoại lai nào được cấy ghép trong DSO nên không có nguy cơ bị đào thải. Tỷ lệ thải mảnh ghép đối với tạo hình giác mạc xuyên thấu thường là < 10% (ví dụ, ở những bệnh nhân bị bệnh giác mạc bọng), nhưng có thể lên đến 68% ở những bệnh nhân có nguy cơ cao hơn (ví dụ, những người thương tổn do hóa chất). Tỷ lệ thải ghép thấp hơn so với phẫu thuật tạo hình xuyên thấu giác mạc so với phẫu thuật tạo hình giác mạc xuyên thấu và thậm chí thấp hơn đối với DMEK từ 1 đến 3%.

Các triệu chứng thải ghép gồm giảm thị lực, nhạy cảm ánh sáng, đau mắt, và đỏ mắt. Thải ghép được điều trị bằng corticosteroid tại chỗ (ví dụ, prednisolone 1% mỗi giờ), đôi khi với tiêm bổ sung cạnh nhãn cầu (ví dụ triamcinolone acetonide 40 mg). Nếu thải ghép nặng hoặc nếu chức năng mảnh ghép ở ngưỡng ranh giới, có thể bổ sung corticosteroid đường uống (ví dụ prednisone 1 mg/kg/ngày) và đôi lúc là đường tĩnh mạch (ví dụ, methylprednisolone 3 đến 5 mg/kg một lần). Thông thường, mảnh ghép sẽ ổn định trở lại và có chức năng bình thường. Ghép có thể thất bại nếu thải ghép nặng hoặc kéo dài hoặc xảy ra nhiều đợt thải ghép khác nhau. Có thể ghép lại nhưng tiên lượng kém hơn lần đầu. Có thể ghép giác mạc nhân tạo nếu ghép nhiều lần thất bại.