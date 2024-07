Bệnh giác mạc bọng do phù giác mạc là hậu quả của mất bù nội mô dẫn tới mất khả năng duy trì trạng thái trong suốt, cân bằng lượng thủy dịch ra vào giác mạc. Phổ biến nhất là do loạn dưỡng nội mô Fuchs hoặc loạn dưỡng nội mô do chấn thương.

Loạn dưỡng Fuchs là bất thường gen gây mất nội mô hai mắt, tiến triển, đôi khi dẫn tới bệnh giác mạc bọng ở tuổi 50 đến 60. Loạn dưỡng Fuchs có thể biểu hiện ở dạng di truyền trội với biểu hiện kiểu hình không đầy đủ.

Chấn thương nội mô giác mạc có thể xảy ra trong quá trình phẫu thuật nội nhãn (ví dụ, loại bỏ đục thủy tinh thể) hoặc sau khi đặt một bộ cấy ghép thủy tinh thể nội nhãn được thiết kế kém hoặc không đúng vị trí. Bệnh giác mạc bọng sau lấy thủy tinh thể được gọi là bệnh giác mạc bọng trên mắt không có thủy tinh thể hoặc có thủy tinh thể nhân tạo.