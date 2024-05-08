Ngón tay cò súng (hẹp viêm gân cơ gấp)

Ngón tay cò súng là tình trạng viêm, đôi khi kèm theo xơ hóa sau đó, gân và bao gân của các ngón tay.

(Xem thêm Tổng quan và đánh giá các bệnh lý bàn tay.)

Ngón tay cò súng Hình ảnh BÁC SĨ P. MARAZZI/THƯ VIỆN HÌNH ẢNH KHOA HỌC

Ngón tay cò súng là vô căn nhưng phổ biến ở những bệnh nhân bị viêm khớp dạng thấp hoặc đái tháo đường. Sử dụng lặp đi lặp lại bàn tay (có thể xảy ra khi sử dụng dụng cụ làm vườn nặng) có thể góp phần gây bệnh. Ở bệnh nhân bị đái tháo đường, ngón tay cò súng thường tồn tại cùng với hội chứng ống cổ tay và đôi khi kèm theo xơ hóa cân gan tay. Các thay đổi về bệnh học bắt đầu với sự dày lên hoặc nổi cục bên trong gân; khi chui qua vị trí ròng rọc A1 khít, các vùng gân dày lên hay nổi cục làm mất sự trơn nhẵn khi gấp hoặc duỗi ngón tay. Các nốt thường bị ấn đau khi chạm vào. Ngón tay có thể bị kẹt ở tư thế gấp, hoặc "cò súng", đột nhiên duỗi thẳng được với một tiếng bật.

Chẩn đoán ngón tay cò súng Đánh giá lâm sàng Chẩn đoán ngón tay cò súng phần lớn dựa trên mô tả của bệnh nhân về việc nắm hoặc khóa gây đau đớn ở ngón tay bị thương tổn trong các động tác gập và duỗi. Tình trạng này có thể được quan sát thấy khi khám thực thể nếu bệnh nhân được yêu cầu mở và khép bàn tay. Đau, có hoặc không có nốt, có thể xuất hiện ở gốc ngón tay. Chẩn đoán hình ảnh là không cần thiết để chẩn đoán.