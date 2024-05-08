Ngón tay cò súng (hẹp viêm gân cơ gấp)

(Xem thêm Tổng quan và đánh giá các bệnh lý bàn tay.)
BÁC SĨ P. MARAZZI/THƯ VIỆN HÌNH ẢNH KHOA HỌC
Ngón tay cò súng là vô căn nhưng phổ biến ở những bệnh nhân bị viêm khớp dạng thấp hoặc đái tháo đường. Sử dụng lặp đi lặp lại bàn tay (có thể xảy ra khi sử dụng dụng cụ làm vườn nặng) có thể góp phần gây bệnh. Ở bệnh nhân bị đái tháo đường, ngón tay cò súng thường tồn tại cùng với hội chứng ống cổ tay và đôi khi kèm theo xơ hóa cân gan tay. Các thay đổi về bệnh học bắt đầu với sự dày lên hoặc nổi cục bên trong gân; khi chui qua vị trí ròng rọc A1 khít, các vùng gân dày lên hay nổi cục làm mất sự trơn nhẵn khi gấp hoặc duỗi ngón tay. Các nốt thường bị ấn đau khi chạm vào. Ngón tay có thể bị kẹt ở tư thế gấp, hoặc "cò súng", đột nhiên duỗi thẳng được với một tiếng bật.
Chẩn đoán ngón tay cò súng
Đánh giá lâm sàng
Chẩn đoán ngón tay cò súng phần lớn dựa trên mô tả của bệnh nhân về việc nắm hoặc khóa gây đau đớn ở ngón tay bị thương tổn trong các động tác gập và duỗi. Tình trạng này có thể được quan sát thấy khi khám thực thể nếu bệnh nhân được yêu cầu mở và khép bàn tay. Đau, có hoặc không có nốt, có thể xuất hiện ở gốc ngón tay. Chẩn đoán hình ảnh là không cần thiết để chẩn đoán.
Điều trị ngón tay cò súng
Các biện pháp bảo tồn
Đôi khi tiêm corticosteroid
Đôi khi phẫu thuật
Điều trị viêm và đau cấp tính bao gồm nẹp, chườm nóng ẩm và dùng thuốc chống viêm không steroid (NSAID).
Nếu các biện pháp này không thành công, việc tiêm hỗn dịch corticosteroid vào bao gân cơ gấp cùng với nẹp có thể giúp giảm đau nhanh chóng và an toàn (1). Phẫu thuật giải phóng có thể được tiến hành nếu liệu pháp corticosteroid thất bại.
Tài liệu tham khảo về điều trị
