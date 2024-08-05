Thông thường trên lâm sàng (dựa vào các biểu hiệu trên da hoặc lợi và các yếu tố nguy cơ)

Chẩn đoán thiếu vitamin C thường được thực hiện trên lâm sàng ở bệnh nhân có các biểu hiện da hoặc lợi và có nguy cơ thiếu vitamin C. Khẳng định dựa vào xét nghiệm có thể được. Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi được thực hiện, thường phát hiện thiếu máu. Chảy máu, đông máu, và thời gian prothrombin là bình thường.

Các phim chụp X-quang xương có thể giúp chẩn đoán bệnh scorbut ở trẻ em (nhưng không phải ở người lớn). Những thay đổi thấy rõ ở phần cuối các xương dài, đặc biệt là ở đầu gối. Những thay đổi sớm giống như teo. Các bè xương bị mất gây ra hình ảnh như tấm kính mờ. Xương vỏ mỏng đi. Đường sụn vôi hóa, không đều (đường trắng của Fraenkel) có thể nhìn thấy ở hành xương. Một vùng loãng hoặc một đường gãy tuyến tính ở phía gần và song song với đường trắng có thể được nhìn thấy chỉ như là một khuyết điểm tam giác ở mép bên của xương nhưng có tính đặc trưng. Đầu xương có thể bị nén lại. Xuất huyết dưới màng xương khi lành có thể phồng lên và làm vôi hóa màng xương.

Chẩn đoán cận lâm sàng, đòi hỏi phải đo lượng axit ascorbic trong máu, đôi khi được thực hiện tại các trung tâm học thuật. Nồng độ < 0,6 mg/dL (< 34 mcmol/L) được coi là giới hạn; nồng độ < 0,2 mg/dL (< 11 mcmol/L) cho thấy thiếu hụt vitamin C. Đo mức độ axit ascorbic trong lớp màng bạch cầu-tiểu cầu của máu ly tâm không được phổ biến rộng rãi hoặc được chuẩn hóa.

Ở người lớn, bệnh scorbut phải được phân biệt với viêm khớp, bệnh lý xuất huyết, viêm nướu và thiếu dinh dưỡng protein-năng lượng. Bệnh nang tóc sừng hóa có xung huyết hoặc xuất huyết gần như là bệnh lý. Chảy máu nướu, xuất huyết kết mạc, hầu hết các đốm xuất huyết và bầm máu là không rõ ràng.