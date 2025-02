Thiếu thiamin nguyên phát gây ra bởi

Lượng thiamin đưa vào không đầy đủ

Đó thường là do chế độ ăn nhiều carbohydrate tinh chế (ví dụ: gạo đánh bóng, bột mì trắng, đường trắng) ở các quốc gia có tỷ lệ mất an ninh lương thực cao. Bệnh này cũng phát triển khi lượng chất dinh dưỡng khác đưa vào không đủ, như có thể xảy ra ở người trẻ tuổi mắc chứng chán ăn tâm thần nặng hoặc ở người cao tuổi thường bị suy dinh dưỡng do nhiều yếu tố; bệnh thường xảy ra khi thiếu hụt các vitamin B khác.

Thiếu thiamin thứ cấp là do

Tăng nhu cầu (ví dụ: do cường giáp, mang thai, cho con bú, tập thể dục vất vả, hoặc sốt)

Hấp thụ kém (ví dụ, do tiêu chảy kéo dài)

Chuyển hóa kém (ví dụ, do suy gan)

Ở những người mắc chứng rối loạn sử dụng rượu, nhiều cơ chế góp phần gây ra tình trạng thiếu hụt thiamin; các cơ chế này bao gồm giảm lượng ăn vào, suy giảm khả năng hấp thụ và sử dụng, tăng nhu cầu và có thể là khiếm khuyết apoenzyme.