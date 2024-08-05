Ngộ độc vitamin A có thể cấp tính (thường là do trẻ em vô tình nuốt phải) hoặc mạn tính. Cả hai loại thường gây đau đầu và tăng áp lực nội sọ. Ngộ độc cấp tính gây buồn nôn và nôn ói. Ngộ độc tính mạn tính gây ra những thay đổi về da, tóc và móng; kết quả xét nghiệm gan bất thường; và, trong bào thai, các dị tật bẩm sinh. Chẩn đoán thường dựa vào lâm sàng. Trừ khi đã có các dị tật bẩm sinh, điều chỉnh liều hầu như luôn dẫn đến phục hồi hoàn toàn.

Vitamin A cần cho việc hình thành rhodopsin, một chất màu tiếp quang trong võng mạc (xem bảng Nguồn, Chức năng và Tác dụng của Vitamin). Vitamin A giúp duy trì các mô biểu mô và rất quan trọng đối với sự ổn định của lysosome và sự tổng hợp glycoprotein.

Các nguồn thực phẩm có sẵn vitamin A bao gồm dầu gan cá, gan, lòng đỏ trứng, bơ và các sản phẩm từ sữa bổ sung vitamin A. Thông thường, gan lưu trữ từ 80 đến 90% lượng vitamin A trong cơ thể. Để sử dụng vitamin A, cơ thể tiết ra nó vào tuần hoàn liên kết với prealbumin (transthyretin) và protein gắn kết với retinol. Beta-carotene và các chất tiền vitamin carotenoid khác, chứa trong rau lá xanh và màu vàng, cà rốt và trái cây màu tối hoặc sáng, được chuyển thành vitamin A. Các carotenoid được hấp thụ tốt hơn từ rau khi chúng được nấu chín hoặc thuần nhất và sử dụng cùng với một chất béo (ví dụ như dầu).

Đơn vị hoạt tính tương đương Retinol (RAE) được phát triển vì carotenoid tiền chất vitamin A có ít hoạt tính vitamin A hơn là vitamin A tiền chế; 1 mcg retinol = 3,33 đơn vị.

Các chất tổng hợp tương tự vitamin (retinoids) đang được sử dụng ngày càng nhiều trong da liễu. Vai trò bảo vệ có thể có của beta-carotene và retinoid đối với một số bệnh ung thư biểu mô đang được nghiên cứu, nhưng beta-carotene và retinoid không được khuyến nghị trong việc phòng ngừa ung thư hoặc bệnh tim mạch (1).

Khi dùng như một thực phẩm chức năng, beta-carotene có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư (ví dụ: ung thư phổi) (2) và nguy cơ tim mạch (3); nguy cơ dường như không tăng khi carotenoid được tiêu thụ trong trái cây và rau quả.

(Xem thêm Tổng quan về các vitamin.)

Tài liệu tham khảo 1. Moyer VA; U.S. Preventive Services Task Force. Vitamin, mineral, and multivitamin supplements for the primary prevention of cardiovascular disease and cancer: U.S. Preventive services Task Force recommendation statement. Ann Intern Med. 2014;160(8):558-564. doi:10.7326/M14-0198 2. O'Connor EA, Evans CV, Ivlev I, et al. Vitamin and Mineral Supplements for the Primary Prevention of Cardiovascular Disease and Cancer: Updated Evidence Report and Systematic Review for the US Preventive Services Task Force. JAMA. 2022;327(23):2334-2347. doi:10.1001/jama.2021.15650 3. Yang J, Zhang Y, Na X, Zhao A. β-Carotene Supplementation and Risk of Cardiovascular Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Nutrients. 2022;14(6):1284. Đã xuất bản ngày 18 tháng 3 năm 2022. doi:10.3390/nu14061284

Căn nguyên của ngộ độc vitamin A Ngộ độc vitamin A cấp tính ở trẻ em có thể là kết quả từ việc dùng liều lượng lớn (> 300.000 đơn vị quốc tế [IU] [> 100.000 RAE]), thường là do vô tình. Ở người lớn, tình trạng ngộ độc cấp tính đã xảy ra khi các nhà thám hiểm Bắc Cực ăn phải gan gấu Bắc Cực hoặc gan hải cẩu, có hàng triệu IU vitamin A. Ngộ độc vitamin A mạn tính ở trẻ lớn và người lớn thường xảy ra sau khi dùng liều > 100.000 IU (> 30.000 RAE)/ngày trong nhiều tháng. Liệu pháp dùng vitamin tổng hợp có thể là một nguyên nhân, cũng như liều dùng hàng ngày lớn (150.000 đến 350.000 IU [50.000 đến 120.000 mcg RAE]) vitamin A hoặc các chất chuyển hóa của vitamin A, đôi khi được dùng để điều trị mụn trứng cá dạng nốt sần hoặc các bệnh lý khác ở da. Người lớn tiêu thụ > 4500 IU vitamin A (> 1500 RAE)/ngày có thể bị loãng xương. Trẻ sơ sinh được dùng liều quá cao (18.000 đến 60.000 IU [6.000 đến 20.000 mcg RAE]/ngày) vitamin A tan trong nước có thể bị ngộ độc trong vòng vài tuần. Trẻ em có thể bị dị tật bẩm sinh nếu mẹ dùng isotretinoin (có liên quan đến vitamin A) để điều trị mụn trứng cá hoặc dùng liều cao vitamin A trong thời kỳ mang thai. Liều cao của vitamin A có thể gây độc cho gan. Mặc dù carotene được chuyển thành vitamin A trong cơ thể, việc ăn quá nhiều carotene gây ra carotene huyết, không phải là ngộ độc vitamin A. Carotene huyết thường không có triệu chứng nhưng có thể dẫn đến thừa carotenoid, khi đó da trở nên vàng.

Các triệu chứng và dấu hiệu của ngộ độc vitamin A Mặc dù các triệu chứng của ngộ độc vitamin A có thể thay đổi, nhức đầu và phát ban thường phát triển trong ngộ độc cấp tính hoặc mạn tính. Ngộ độc tính cấp tính gây tăng áp lực nội sọ. Buồn ngủ, khó chịu, đau bụng, buồn nôn, và nôn ói là phổ biến. Đôi khi da có thể bong ra. Các triệu chứng ban đầu của ngộ độc mạn tính được phân bố thưa thớt, tóc thô; rụng lông mày; da khô, thô; mắt khô; và môi nứt. Sau đó, có đau đầu dữ dội, tăng huyết áp nội sọ vô căn (giả u não) và yếu toàn thân. Chứng tăng sinh vỏ xương và đau khớp có thể xảy ra, đặc biệt ở trẻ em. Có thể dễ bị gãy xương, đặc biệt là ở người cao tuổi. Ở trẻ em, ngộ độc có thể gây ngứa, chán ăn, và kém phát triển. Có thể có gan to và lách to; trẻ em bị ảnh hưởng nhiều nhất. Trong tình trạng thừa carotenoid, da (nhưng không phải là củng mạc) trở nên vàng sâu, đặc biệt là trên lòng bàn tay và lòng bàn chân.

Chẩn đoán ngộ độc vitamin A Đánh giá lâm sàng Chẩn đoán ngộ độc của vitamin A dựa trên lâm sàng. Mức vitamin trong máu có tương quan kém với độc tính. Tuy nhiên, nếu chẩn đoán lâm sàng không tương thích, xét nghiệm có thể giúp ích. Trong tình trạng ngộ độc vitamin A, nồng độ retinol trong huyết thanh lúc đói có thể tăng từ mức bình thường (28 đến 86 mcg/dL [1 đến 3 mmol/L]) lên > 100 mcg/dL (> 3,49 mmol/L), đôi khi lên > 2000 mcg/dL (> 69,8 mcmol/L). Tăng canxi huyết là phổ biến. Có thể khó chẩn đoán phân biệt ngộ độc vitamin A với các bệnh lý khác. Thừa carotenoid cũng có thể xảy ra trong suy giáp nặng và chán ăn tâm thần, có thể là do carotene chuyển thành vitamin A chậm hơn.

Điều trị ngộ độc vitamin A Ngừng dùng vitamin A.

Tiên lượng về ngộ độc vitamin A Bệnh thường phục hồi hoàn toàn nếu ngừng dùng vitamin A. Các triệu chứng và dấu hiệu của ngộ độc mạn tính thường hết trong vòng 1 đến 4 tuần. Tuy nhiên, dị tật bẩm sinh ở thai nhi của người mẹ dùng liều cao vitamin A hoặc isotretinoin là không thể phục hồi.