Các phụ gia thực phẩm và Các chất ô nhiễm

Các chất phụ gia thường được kết hợp vào thực phẩm để hỗ trợ quá trình chế biến và bảo quản thực phẩm hoặc để nâng cao khẩu vị. Chỉ khối lượng nhất định các chất phụ gia đã được chứng minh an toàn theo kết quả xét nghiệm mới được phép đưa vào trong các thực phẩm đưa ra thị trường.

Cân bằng các lợi ích của chất phụ gia (ví dụ như giảm chất thải, tăng sự đa dạng các loại thực phẩm có sẵn, bảo vệ để chống lại các bệnh do thực phẩm) chống lại các nguy cơ thường phức tạp. Ví dụ, nitrit, được sử dụng trong thịt bảo quản, ức chế sự tăng trưởng của loại vi khuẩn Clostridium botulinum và cải thiện hương vị. Tuy nhiên, nitrit chuyển đổi thành nitrosamine, là chất gây ung thư ở động vật. Mặt khác, lượng nitrit bổ sung cho thịt bảo quản là nhỏ so với lượng từ các nitrate trong thực phẩm tự nhiên chuyển thành nitrit qua tuyến nước bọt. Chế độ ăn uống giàu vitamin C có thể làm giảm sự hình thành nitrit trong đường tiêu hoá.

Hiếm khi, một số chất phụ gia (ví dụ, sulfite) là nguyên nhân gây phản ứng nhạy cảm thực phẩm (dị ứng). Hầu hết các phản ứng này được gây ra bởi các thực phẩm thông thường.