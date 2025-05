Tổng quan về chức năng và rối loạn chức năng tình dục ở nam giới

Sự cương cứng là phản ứng thần kinh mạch máu đối với một số kích thích tâm lý và/hoặc xúc giác. Kích thích từ vỏ não và cung phản xạ đối giao cảm vùng cùng cụt tạo ra phản ứng cương dương. Chất dẫn truyền thần kinh đi qua dây thần kinh vật hang, đây là dây thần kinh đi phía sau bên của tiền liệt tuyến. Chất dẫn truyền thần kinh này đi vào trong các mạch máu dương vật, những dây thần kinh không adrenergic, không cholinergic giải phóng oxit nitric (NO) - một chất khí. Nitric oxide khuếch tán vào các tế bào cơ trơn động mạch dương vật, gây tăng sản sinh ra guanosine monophosphate vòng (cGMP), giúp giãn cơ trơn động mạch và cho phép nhiều máu chảy vào thể hang hơn. Khi vật hang đầy máu, áp suất trong vật hang tăng lên, sẽ ép vào các tĩnh mạch xung quanh, gây tắc nghẽn tĩnh mạch và giảm dòng máu chảy ra khỏi vật hang. Dòng máu chảy vào tăng lên và dòng máu chảy ra giảm làm tăng áp lực nội hang, tạo nên sự cương cứng. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cương cứng (xem Rối loạn cương dương).

Có 2 loại cương cứng mà nam giới có thể trải qua: cương cứng do tâm lý và cương cứng do phản xạ. Sự cương cứng do tâm lý xảy ra do sự kích thích trong não của bệnh nhân từ các thông tin thị giác/thính giác và tưởng tượng. Sự cương cứng do phản xạ xảy ra là kết quả trực tiếp của kích thích sinh dục. Mặc dù ở hầu hết nam giới, 2 loại cương cứng cùng tồn tại và xảy ra đồng thời, nhưng vẫn có trường hợp cương cứng do tâm lý khi không có kích thích sinh dục và cương cứng do phản xạ khi không có kích thích não. Hai loại cương cứng này qua trung gian các đường dẫn thần kinh khác nhau. Cương cứng do tâm lý phụ thuộc vào chức năng thần kinh còn nguyên vẹn ở mức tủy sống từ T11 đến L2, trong khi cương cứng phản xạ phụ thuộc vào chức năng ở mức tủy sống từ S2 đến S4. Do đó, các tổn thương tủy sống cụ thể có thể ảnh hưởng đến sự cương cứng (5). Ví dụ: nam giới bị tổn thương tủy sống hoàn toàn ở mức trên T11 thường không bị cương cứng do tâm lý, nhưng họ vẫn có thể bị cương cứng do phản xạ khi có kích thích trực tiếp vào bộ phận sinh dục.