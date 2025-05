Tăng sản tuyến tiền liệt lành tính (BPH)

Thăm trực tràng

Xét nghiệm phân tích nước tiểu và nuôi cấy nước tiểu

Định lượng kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt

Đôi khi cần đo niệu động học và siêu âm bàng quang

Triệu chứng của đường tiết niệu dưới của tăng sản lành tính tiền liệt tuyến (PPH) cũng có thể là do các rối loạn khác, bao gồm nhiễm trùng, ung thư tuyến tiền liệt và bàng quang quá phản ứng. Hơn nữa, BPH và ung thư tuyến tiền liệt có thể cùng tồn tại. Mặc dù tiền liệt tuyến đau khi sờ vào gợi ý do viêm, việc thăm khám trực tràng trong bệnh BPH và ung thư thường khó phát hiện và bị chồng chéo. Mặc dù ung thư có thể làm cho tiền liệt tuyến cứng, chắc, xuất hiện các nốt, to không đều, hầu hết bệnh nhân bị ung thư, BPH, hoặc cả hai đều có cảm giác lành tính, tuyến tiền liệt to. Do đó, cần phải xét nghiệm đối với bệnh nhân có triệu chứng hoặc sờ thấy tiền liệt tuyến bất thường.

Thông thường, việc phân tích nước tiểu và cấy nước tiểu được thực hiện và định lượng nồng độ kháng nguyên đặc hiệu tiền liệt tuyến (PSA) trong huyết thanh. Nam giới có các triệu chứng tắc nghẽn ở mức độ vừa hoặc nặng cũng có thể được đo niệu động học (một xét nghiệm khách quan về thể tích nước tiểu và tốc độ dòng chảy) và đo thể tích nước tiểu tồn dư sau khi đi tiểu bằng siêu âm bàng quang. Tốc độ dòng chảy < 15 mL/giây gợi ý tắc nghẽn, và thể tích nước tiểu tồn dư sau khi đi tiểu > 100 mL cho thấy bí tiểu cấp.

Kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt toàn phần (PSA-T) Giải thích mức độ kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt (PSA) có thể phức tạp. Lượng PSA tăng với mức độ vừa phải, ở 30 đến 50% những bệnh nhân bị BPH, phụ thuộc vào kích thước của tuyến tiền liệt và mức độ tắc nghẽn, và tăng ở 25 đến 92% bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt, tùy thuộc vào khối lượng khối u. Đối với những bệnh nhân không bị ung thư, nồng độ PSA trong huyết thanh > 1,5 ng/mL (1,5 mcg/L) thường cho thấy thể tích tuyến tiền liệt ≥ 30 mL. Nếu PSA > 4 ng/mL (4 mcg/L),nên có thảo luận thêm/đưa ra các quyết định chung dựa trên các xét nghiệm khác hoặc sinh thiết tuyến tiền liệt. Nam giới < 50 hoặc những người có nguy cơ cao bị ung thư tuyến tiền liệt, một ngưỡng thấp hơn (PSA > 2,5 ng/mL [2,5 mcg/L]) có thể được áp dụng. Các biện pháp khác, bao gồm tốc độ tăng PSA, tỷ lệ PSA tự do trên giới hạn và các dấu hiệu khác, có thể hữu ích. (Một cuộc thảo luận đầy đủ về sàng lọc và chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt được trình bày ở phần khác trong CẨM NANG.)

Kiểm tra khác Sinh thiết qua trực tràng thường được thực hiện với hướng dẫn siêu âm (để giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng) và thường chỉ được chỉ định nếu có nghi ngờ ung thư tuyến tiền liệt. Siêu âm qua trực tràng có thể là một cách chính xác để đo thể tích tuyến tiền liệt. Chẩn đoán lâm sàng phải được dùng cho việc đánh giá sự cần thiết của các xét nghiệm khác. Các phương tiện chẩn đoán hình ảnh có sử dụng chất tương phản (CT, IVU) rất hiếm khi cần thiết trừ khi bệnh nhân có nhiễm trùng tiết niệu với biểu hiện sốt hoặc các triệu chứng tắc nghẽn nặng và kéo dài. Các bất thường về đường niệu cao thường là hậu quả của tắc nghẽn vùng cổ bàng quang, kể cả bất thường đoạn cuối của niệu quản (hình lưỡi câu cá), giãn niệu quản, và thận ứ nước. Nếu phương tiện chẩn đoán hình ảnh đánh giá đường niệu cao được sử dụng bởi vì bệnh nhân đau hoặc tăng creatinine huyết thanh, siêu âm có thể được ưa thích hơn vì tránh phải tiếp xúc với tia phóng xạ và dùng các chất cản quang đường tĩnh mạch. Ngoài ra, những người đàn ông có mức độ PSA cần phải làm xét nghiệm có thể tiến hành chụp MRI nhiều lần, độ nhạy cao hơn (mặc dù ít đặc hiệu hơn) so với sinh thiết qua trực tràng. Hạn chế sinh thiết ở những khu vực nghi ngờ trên MRI đa tham số có thể làm giảm số lượng sinh thiết tuyến tiền liệt và chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt không đáng kể, cũng như có thể làm tăng chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt (1). Soi bàng quang có thể giúp xác định phương pháp phẫu thuật tối ưu và loại trừ các nguyên nhân gây tắc nghẽn khác như hẹp bao quy đầu.