Viêm tinh hoàn là tình trạng viêm nhiễm của tinh hoàn, điển hình là viêm tinh hoàn do virút quai bị. Triệu chứng là đau và sưng tinh hoàn. Chẩn đoán là lâm sàng. Điều trị triệu chứng. Thuốc kháng sinh chỉ được sử dụng nếu xác định nguyên nhân do vi khuẩn.

Viêm tinh hoàn đơn độc (tức là nhiễm trùng khu trú ở tinh hoàn) gần như luôn có nguồn gốc từ vi rút và hầu hết các trường hợp là do quai bị. Các nguyên nhân hiếm gặp bao gồm giang mai bẩm sinh, lao, phong, nhiễm echovirus, virut lymphocytic choriomeningitis, coxsackievirus, tăng bạch cầu đơn nhân do virut EBV, thuỷ đậu, và nhiễm arborvirus nhóm B. Hầu hết các trường hợp viêm tinh hoàn do vi khuẩn là kết quả của viêm mào tinh hoàn nhiễm khuẩn nặng lan tới tinh hoàn (viêm mào tinh hoàn-tinh hoàn). Hầu hết các trường hợp viêm tinh hoàn do vi khuẩn là kết quả của viêm mào tinh hoàn nhiễm khuẩn nặng lan tới tinh hoàn (viêm mào tinh hoàn-tinh hoàn).

Viêm tinh hoàn phát triển ở 20 đến 25% nam giới mắc bệnh quai bị; 80% trường hợp xảy ra ở bệnh nhân < 10 năm. Hai phần ba các trường hợp là đơn phương và một phần ba song phương. 60% bệnh nhân bị viêm tinh hoàn do quai bị bị teo tinh hoàn ở ít nhất một bên tinh hoàn. Mức độ teo không liên quan đến khả năng sinh sản hoặc mức độ nặng của viêm tinh hoàn. Tỷ lệ bị khối u dường như không tăng lên. Khả năng sinh sản bị giảm ở 1/4 số nam giới sau khi bị viêm tinh hoàn quai bị một bên và ở 2/3 số nam giới mắc bệnh quai bị cả hai bên.

Viêm mào tinh hoàn-tinh hoàn Hình ảnh BÁC SĨ P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Các triệu chứng và dấu hiệu của viêm tinh hoàn Viêm tinh hoàn một bên tiến triển cấp tính sau khoảng từ 4 đến 7 ngày kể từ khi sưng tuyến nước bọt mang tai do quai bị. Trong 30% trường hợp, viêm lan truyền đến tinh hoàn còn lại trong vòng từ 1 đến 9 ngày. Có thể đau với các cấp độ. Cùng với đau và sưng tinh hoàn, và các triệu chứng toàn thân có thể xuất hiện, như sốt khó chịu, sốt, buồn nôn, nhức đầu, và đau cơ. Khám tinh hoàn phát hiện tình trạng sưng đau, tăng kích thước, tinh hoàn trở lên cứng và phù nề và sung huyết của da bìu. Các nguyên nhân lây nhiễm khác gây ra các triệu chứng tương tự với tốc độ khởi phát và cường độ liên quan đến tính gây bệnh của chúng.

Chẩn đoán viêm tinh hoàn Đánh giá lâm sàng và xét nghiệm có chọn lọc

Siêu âm Doppler màu để loại trừ các nguyên nhân khác gây đau và sưng bìu cấp tính Tiền sử và khám thực thể thường chỉ ra chẩn đoán viêm tinh hoàn. Nhanh chóng phân biêt viêm tinh hoàn với xoắn tinh hoàn và các nguyên nhân khác gây sưng và đau vùng bìu cấp tính bằng siêu âm Doppler màu. Quai bị có thể được xác định bằng xét nghiệm kháng thể miễn dịch huỳnh quang huyết thanh. Các tác nhân gây bệnh khác có thể được xác định bằng cách nuôi cấy nước tiểu hoặc xét nghiệm huyết thanh học.