Nguyên nhân do vi rút (ví dụ: nhiễm cytomegalovirus) và nguyên nhân do nấm (ví dụ: bệnh do nấm Actinomyces, bệnh do nấm blastomyces) của viêm mào tinh hoàn rất hiếm ở Hoa Kỳ ngoại trừ ở những bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch (ví dụ: nhiễm HIV). Nguyên nhân của viêm mào tinh hoàn và viêm mào tinh hoàn-tinh hoàn không do nhiễm trùng có thể là do kích ứng hoá chất, thứ phát do trào ngược nước tiểu vào trong mào tinh hoàn, điều này có thể xảy ra khi làm nghiệm pháp Valsalva (ví dụ như nâng nặng) hoặc sau chấn thương tại chỗ.