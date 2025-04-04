Lichen đơn mạn tính là tình trạng dày da có nhiều vẩy da khác nhau phát sinh từ việc xước hoặc cào xước lặp đi lặp lại.

Lichen đơn mạn tính không phải là một quá trình chính. Ngứa trong một khu vực da đặc biệt (có hoặc không có bệnh lý cơ bản) gây ra đau xát và chấn thương cơ học, kết quả là bị dày lên (lichen hóa) và ngứa thêm.

Liken simplex mạn tính thường xảy ra ở những người mắc chứng rối loạn lo âu và căng thẳng cảm xúc không rõ nguyên nhân. Bệnh nhân có cơ địa dị ứng hoặc viêm da cơ địa đặc biệt nhạy cảm, do họ có khuynh hướng ngứa.

Lichen đơn mạn tính ở bìu hoặc âm hộ thường do tín hiệu ngứa bắt đầu bởi bệnh căn nguyên tế bào thần kinh cảm giác ở xương cùng.