Xét nghiệm chẩn đoán bệnh lý da

Đèn Wood (ánh sáng đen) có thể giúp bác sĩ lâm sàng chẩn đoán và xác định mức độ tổn thương (ví dụ ranh giới của các thương tổn sắc tố trước khi cắt bỏ). Nó có thể giúp phân biệt giảm sắc tố với mất màu (với bạch biến dưới đèn Wood tổn thương sẽ bắt màu trắng ngà huỳnh quang).

Erythrasma bắt màu huỳnh quang là màu cam-đỏ đặc trưng. Nhiễm nấm da đầu do Microsporum canis và M. audouinii phát huỳnh quang màu xanh sáng. (LƯU Ý: Hầu hết bệnh nấm da đầu ở Hoa Kỳ là do loài Trichophyton, loài này không phát màu huỳnh quang.) Bằng chứng sớm nhất của nhiễm trùng da do Pseudomonas (ví dụ, trong bỏng) có thể là phát huỳnh quang màu xanh lá cây.