Mẫn cảm với ánh sáng

Hơn 100 chất, ăn vào hoặc dùng tại chỗ, được biết là có liên quan đến phản ứng da sau khi phơi nắng. Một số lượng hạn chế gây ra hầu hết các phản ứng (xem bảng Một số loại thuốc hoặc một số chất gây nhạy cảm với ánh sáng ở da). Phản ứng được chia thành gây độc ánh sáng và dị ứng ánh sáng. Chẩn đoán phân biệt bằng Phototesting. Điều trị nhạy cảm quang hóa học là corticosteroid tại chỗ và tránh được chất gây bệnh.

Nhạy cảm ánh sáng (Hydrochlorothiazide) Hình ảnh Hình ảnh của BS. Karen McKoy.

Trong bệnh do gây độc ánh sáng, các hợp chất hấp thụ ánh sáng trực tiếp tạo ra các gốc tự do và các chất trung gian gây viêm, gây tổn thương mô biểu hiện như đau đớn và đỏ da (như cháy nắng). Bất kỳ người nào khi tiếp xúc ánh sáng mặt trời trước đó đều có thể xuất hiện phản ứng này, mặc dù phản ứng rất khác nhau. Các nguyên nhân điển hình của phản ứng ánh sáng bao gồm các chất gây bốc hơi (ví dụ như nước hoa, than đá, các cây có chứa furocouramin [như vôi, cần tây, và rau mùi tây], 5-fluorouracil, thuốc dùng cho điều trị bằng quang động học) hoặc các chất đường uống (ví dụ tetracyclines, thiazide). Phản ứng độc quang không liên quan đến da không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Dị ứng ánh sáng là một loại phản ứng miễn dịch quá mẫn loại IV. Sự hấp thụ ánh sáng gây ra sự thay đổi cấu trúc trong thuốc hoặc chất, cho phép nó liên kết với protein mô và hoạt động như một hapten, tạo ra phức hợp dị ứng. Tiền sử bắt buộc là người bệnh đã tiếp xúc với chất gây dị ứng. Phản ứng này thường có biểu hiện giống dạng chàm, đỏ da, bong vảy, ngứa và đôi khi hình thành bọng nước Các nguyên nhân điển hình bao gồm nước thơm cạo râu, kem chống nắng, và sulfonamid tại chỗ. Sự mẫn cảm quang học xảy ra ít hơn so với gây độc do ánh sáng và phản ứng có thể kéo dài đến vùng da không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.