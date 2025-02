Viêm nang lông là một nhiễm trùng ở nang lông. Chẩn đoán là lâm sàng. Điều trị cho hầu hết các trường hợp viêm nang lông do vi khuẩn là dùng mupirocin hoặc clindamycin bôi tại chỗ.

(Xem thêm Tổng quan về nhiễm trùng da do vi khuẩn.)

Nguyên nhân của viêm nang lông thường không rõ ràng, nhưng mồ hôi, chấn thương, ma sát và bít tắc da được biết là có khả năng gây nhiễm trùng. Tác nhân gây bệnh có thể là vi khuẩn, nấm, vi rút hoặc ký sinh trùng.

Viêm nang lông do vi khuẩn thường do Staphylococcus aureus gây ra, nhưng đôi khi do Pseudomonas aeruginosa (viêm nang lông trong bồn tắm nước nóng) hoặc các sinh vật khác đã được báo cáo. Bệnh viêm nang lông do bồn tắm nóng xảy ra do xử lý hóa học không đầy đủ về nước.

Mụn trứng cá là một dạng viêm nang lông không nhiễm trùng.

Các triệu chứng và dấu hiệu của viêm nang lông Các triệu chứng của viêm nang lông là đau nhẹ, ngứa, hoặc kích ứng. Dấu hiệu của viêm nang lông là mụn mủ nông hoặc nốt viêm xung quanh nang lông. Các sợi lông nhiễm bệnh dễ bị rụng hoặc bị loại bỏ, nhưng các nang lông mới có xu hướng phát triển. Sự phát triển của lông cứng vào trong da có thể gây viêm hoặc kích ứng nhẹ mạn tính, điều này có thể tương tự như viêm nang lông nhiễm khuẩn (bệnh giả viêm nang lông). Viêm nang lông Dấu các chi tiết Viêm nang lông biểu hiện dưới dạng mụn mủ bề mặt hoặc các nốt viêm xung quanh nang lông. Hình ảnh do bác sĩ Thomas Habif cung cấp

Chẩn đoán viêm nang lông Đánh giá lâm sàng Triệu chứng tiên phát ở da trong viêm nang lông là mụn mủ và viêm quanh nang lông. Các xét nghiệm về vi sinh vật thường không được chỉ định thường quy.

Điều trị viêm nang lông Kháng sinh tại chỗ

Đôi khi dùng kháng sinh toàn thân Vì hầu hết viêm nang lông là do S. aureus gây ra nên việc điều trị bằng mupirocin hoặc clindamycin bôi ngoài da thường có hiệu quả. Ngoài ra, có thể sử dụng nước rửa benzoyl peroxide 5% trong 5 ngày đến 7 ngày khi tắm. Tổn thương lan rộng trên da có thể điều trị bằng thuốc đường toàn thân (ví dụ, cephalexin 250 đến 500 mg uống 3 đến 4 lần một ngày trong 10 ngày). Nếu sử dụng các biện pháp này mà bệnh vẫn không khỏi, hoặc viêm nang lông tái phát, thì các mụn mủ cần được nhuộm Gram và nuôi cấy để loại trừ nhiễm vi khuẩn Gram âm hoặc tụ cầu vàng kháng methicillin S. aureus (MRSA), và cấy dịch mũi để loại trừ nguyên nhân nhiễm staphylococcus từ mũi. Xét nghiệm soi tìm nấm ở sợi tóc nên được thực hiện để loại trừ viêm nang lông do nấm. Bệnh viêm nang lông do bồn tắm nóng thường tự khỏi mà không cần điều trị. Tuy nhiên, việc khử trùng bồn tắm bằng clo là cần thiết để ngăn ngừa tái phát và để bảo vệ những người khác khỏi bị nhiễm trùng.