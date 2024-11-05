Thuyên tắc động mạch phổi không do huyết khối

Thuyên tắc động mạch phổi (PE) có thể phát sinh từ các nguồn không huyết khối. PE do nguồn không huyết khối gây ra các hội chứng lâm sàng khác với hội chứng do PE huyết khối gây ra. Chẩn đoán thường dựa trên một phần hoặc toàn bộ các tiêu chuẩn lâm sàng, bao gồm đặc biệt là nguy cơ của bệnh nhân. Điều trị bao gồm các biện pháp hỗ trợ.
Tắc mạch khí
Thuyên tắc khí là do việc đưa một lượng lớn không khí vào tĩnh mạch hệ thống hoặc vào tim phải, sau đó di chuyển đến hệ thống động mạch phổi. Sự tắc nghẽn đường thở phổi có thể xảy ra, có thể gây tử vong nhanh chóng.
Nguyên nhân bao gồm
Phẫu thuật
Chấn thương do vật tù
Ống thông tĩnh mạch bị khuyết hoặc không có nắp
Lỗi xảy ra trong quá trình đặt hoặc loại bỏ các ống thông tĩnh mạch trung tâm
Điều trị bao gồm đặt bệnh nhân ở tư thế nằm nghiêng bên trái, tốt nhất là ở tư thế Trendelenburg (tức là đầu thấp hơn bàn chân), để giữ cho khí ở đỉnh tâm thất phải và do đó ngăn ngừa thuyên tắc mạch não nếu có luồng thông phải-trái hoặc tắc đường ra thất phải và tắc đường ra động mạch phổi. Các biện pháp hỗ trợ cũng cần thiết.
Giảm sức nén nhanh sau khi lặn dưới nước có thể là nguyên nhân hình thành nhiều bong bóng nhỏ trong hệ tuần hoàn phổi, một vấn đề khác, dẫn đến tổn thương nội mô, giảm oxy máu và thâm nhiễm khuếch tán (xem Thuyên tắc khí động mạch).
Tắc mạch do mỡ
Thuyên tắc mạch do mỡ là do chất béo hoặc các hạt tủy xương được đưa vào hệ thống tĩnh mạch toàn thân và sau đó vào các động mạch phổi. Nguyên nhân bao gồm gãy xương dài, thủ thuật chỉnh hình, tắc mạch vi thể hoặc hoại tử tủy xương ở những bệnh nhân bị cơn hồng cầu hình liềm và hiếm khi là biến đổi độc hại của lipid huyết thanh tự nhiên hoặc ngoài đường tiêu hóa. Một số thủ thuật như hút mỡ, đặc biệt là ghép mỡ, đặt bệnh nhân có nguy cơ.
Thuyên tắc mỡ gây ra hội chứng phổi tương tự hội chứng suy hô hấp cấp tính tiến triển nhanh (ARDS), với tình trạng thiếu oxy máu trầm trọng khi khởi phát nhanh chóng thường đi cùng với những thay đổi về thần kinh và ban xuất huyết.
Cố định sớm gãy xương dài và phẫu thuật thay vì cố định bên ngoài được cho là giúp ngăn ngừa thuyên tắc mỡ.
Tắc mạch ối
Thuyên tắc ối là một hội chứng hiếm gặp do việc đưa dịch ối vào hệ thống tĩnh mạch của mẹ và sau đó là hệ thống động mạch phổi. Hội chứng xảy ra vào khoảng thời gian chuyển dạ (thuyên tắc ối) hoặc, thậm chí ít hơn, trong kiểm soát tử cung sau khi sinh.
Bệnh nhân có thể có suy tim và suy hô hấp do tình trạng quá mẫn, co thắt mạch gây ra chứng tăng áp động mạch phổi nặng, nhiễm độc trực tiếp mạch máu phổi với thiếu máu cục bộ và thâm nhiễm phổi.
Thuyên tắc nhiễm khuẩn huyết
Thuyên tắc nhiễm khuẩn huyết xảy ra khi vật liệu bị nhiễm khuẩn thuyên tắc vào phổi. Nguyên nhân bao gồm sử dụng thuốc đường tĩnh mạch, viêm nội tâm nhiễm khuẩn bên phải và viêm tắc tĩnh mạch do huyết khối.
Thuyên tắc nhiễm khuẩn huyết gây ra các triệu chứng và dấu hiệu viêm phổi (sốt, ho, đờm, đau ngực kiểu màng phổi, khó thở, thở nhanh, nhịp tim nhanh) hoặc nhiễm khuẩn huyết (sốt, hạ huyết áp, thiểu niệu, thở nhanh, nhịp tim nhanh và rối loạn ý thức). Ban đầu, các khối mờ dạng nốt xuất hiện trên phim chụp X-quang ngực; biểu hiện này có thể tiến triển thành thâm nhiễm ngoại vi và có thể hình thành các cục nghẽn (đặc biệt là các cục nghẽn do tụ cầu vàng gây ra).
Điều trị bao gồm điều trị các nhiễm trùng cơ bản.
Thuyên tắc dị vật
Thuyên tắc dị vật do các hạt vật chất xâm nhập vào hệ thống động mạch phổi, thường là do tiêm tĩnh mạch các chất vô cơ như bột talc của người sử dụng heroin hoặc thủy ngân nguyên tố của bệnh nhân mắc chứng rối loạn tâm thần.
Có thể dẫn đến thâm nhiễm phổi trung tâm.
Thuyên tắc u
Thuyên tắc khối u là biến chứng hiếm gặp của bệnh ung thư (thường là ung thư biểu mô tuyến) trong đó các tế bào tân sinh từ cơ quan xâm nhập vào hệ tuần hoàn tĩnh mạch toàn thân và hệ động mạch phổi, nơi chúng cư trú, tăng sinh và cản trở lưu lượng máu. U cơ trơn di căn lành tính cũng có thể di căn đến phổi.
Bệnh nhân thường có biểu hiện khó thở, đau ngực kiểu màng phổi và các dấu hiệu bệnh tâm phế phát triển trong nhiều tuần đến nhiều tháng.
Chẩn đoán có thể được gợi ý thông qua các vi nốt hoặc thâm nhiễm phổi lan tỏa trên phim chụp X-quang ngực hoặc chụp CT, nhưng những dấu hiệu này không nhạy và không đặc hiệu. Chẩn đoán có thể được xác định bằng sinh thiết hoặc đôi khi bằng chọc hút tế bào học và nghiên cứu mô học của máu mao mạch phổi.
Thuyên tắc xi măng
Thuyên tắc mạch do xi măng có thể phát sinh sau một số thủ thuật nhất định như phẫu thuật tạo hình đốt sống.