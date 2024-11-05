Thuyên tắc động mạch phổi không do huyết khối

Tắc mạch khí

Thuyên tắc khí là do việc đưa một lượng lớn không khí vào tĩnh mạch hệ thống hoặc vào tim phải, sau đó di chuyển đến hệ thống động mạch phổi. Sự tắc nghẽn đường thở phổi có thể xảy ra, có thể gây tử vong nhanh chóng.

Nguyên nhân bao gồm

Phẫu thuật

Chấn thương do vật tù

Ống thông tĩnh mạch bị khuyết hoặc không có nắp

Lỗi xảy ra trong quá trình đặt hoặc loại bỏ các ống thông tĩnh mạch trung tâm

Điều trị bao gồm đặt bệnh nhân ở tư thế nằm nghiêng bên trái, tốt nhất là ở tư thế Trendelenburg (tức là đầu thấp hơn bàn chân), để giữ cho khí ở đỉnh tâm thất phải và do đó ngăn ngừa thuyên tắc mạch não nếu có luồng thông phải-trái hoặc tắc đường ra thất phải và tắc đường ra động mạch phổi. Các biện pháp hỗ trợ cũng cần thiết.

Giảm sức nén nhanh sau khi lặn dưới nước có thể là nguyên nhân hình thành nhiều bong bóng nhỏ trong hệ tuần hoàn phổi, một vấn đề khác, dẫn đến tổn thương nội mô, giảm oxy máu và thâm nhiễm khuếch tán (xem Thuyên tắc khí động mạch).