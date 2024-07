Điều trị đợt cấp COPD

Nhiều bệnh nhân đều cần bổ sung oxy trong đợt cấp COPD, thậm chí những người không cần đến nó thường xuyên. Tăng CO2 máu có thể nặng hơn ở bệnh nhân được cung cấp oxy. Tình trạng xấu hơn này trước đây được nghĩ do hậu quả của sự giảm nhạy cảm của trung tâm hô hấp. Tuy nhiên, tăng tỷ số thông khí/tưới máu (V/Q) không phù hợp có lẽ là yếu tố quan trọng hơn.

Trước khi điều trị oxy, sự co mạch phổi làm giảm tỷ số V/Q không phù hợp bằng cách giảm tưới máu các vùng phổi có độ thông khí kém nhất. Tăng sự không phù hợp của V/Q xảy ra do việc sử dụng oxy làm giảm sự co mạch máu phổi do thiếu oxy.

Hiệu ứng Haldane cũng có thể góp phần làm tăng cao PaCO2, mặc dù lý thuyết này đang gây tranh cãi. Hiệu ứng Haldane làm giảm ái lực của Hemoglobin đối với carbon dioxide, làm tăng lượng cacbon dioxide hòa tan trong huyết tương. Việc sử dụng oxy, mặc dù nó có thể làm trầm trọng thêm sự tăng CO2, vẫn được khuyến cáo; nhiều bệnh nhân COPD bị tăng CO2 mạn tính cũng như cấp tính và do đó ức chế hệ thần kinh trung ương trầm trọng rất khó xảy ra trừ khi PaCO2 là > 85 mm Hg. Nồng độ mục tiêu cho PaO2 khoảng 60 mm Hg; các nồng độ cao hơn có ít lợi thế và tăng nguy cơ tăng CO2.

Ở những bệnh nhân có xu hướng tăng (có nghĩa là tăng bicarbonate huyết thanh có thể cho thấy sự hiện diện của nhiễm toan hô hấp), oxy được cung cấp thông qua gọng mũi hoặc mặt nạ Venturi để có thể kiểm soát chặt chẽ bệnh nhân. Những bệnh nhân có tình trạng xấu đi khi điều trị bằng oxy (ví dụ: những người bị tăng axit máu nặng hoặc suy chức năng hệ thần kinh trung ương) cần được hỗ trợ thở máy.

Nhiều bệnh nhân cần thở oxy tại nhà lần đầu tiên khi họ được xuất viện sau đợt cấp có cải thiện trong vòng 30 ngày và không còn cần đến oxy. Do đó, nhu cầu sử dụng oxy tại nhà cần được đánh giá lại từ 60 đến 90 ngày sau khi xuất viện.