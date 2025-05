Cleveland Clinic, Lerner College of Medicine of Case Western Reserve University

Viêm âm đạo kích thích là viêm âm đạo mà không có bằng chứng về các nguyên nhân nhiễm trùng thông thường của viêm âm đạo. Bệnh xảy ra phổ biến nhất sau khi mãn kinh hoặc ở các trạng thái giảm estrogen khác. Các triệu chứng bao gồm khí hư âm đạo có mủ, giao hợp đau, khó tiểu và kích ứng âm đạo. Chẩn đoán bằng cách khám vùng chậu, pH âm đạo và soi tươi. Điều trị bằng kem lindamycin bôi ở âm đạo.

(Xem thêm Tổng quan về viêm âm đạo)

Ở những bệnh nhân bị viêm âm đạo do viêm, các tế bào biểu mô âm đạo bong ra bề ngoài và liên cầu khuẩn phát triển quá mức.

Viêm âm đạo do viêm xảy ra và tái phát phổ biến nhất ở những bệnh nhân bị giảm estrogen do mãn kinh hoặc suy buồng trứng nguyên phát (suy buồng trứng sớm – ví dụ, do bệnh tự miễn, cắt bỏ buồng trứng, xạ trị vùng chậu hoặc hóa trị liệu). Căn nguyên có thể là tự miễn dịch.

Các triệu chứng và dấu hiệu của viêm âm đạo Khí hư mủ âm đạo, giao hợp đau, khó tiểu, và kích ứng âm đạo là phổ biến. Ngứa âm đạo và ban đỏ có thể xảy ra. Cảm giác bỏng, đau, hoặc chảy máu nhẹ xảy ra ít thường xuyên hơn. Mô âm đạo có vẻ mỏng và khô. Viêm âm đạo có thể tái phát. Bệnh nhân sau mãn kinh hoặc những người bị suy buồng trứng sớm cũng có thể có các dấu hiệu và triệu chứng của hội chứng sinh dục tiết niệu của thời kỳ mãn kinh (ví dụ: teo âm hộ-âm đạo, tiểu gấp, tiểu khó).

Chẩn đoán viêm âm đạo pH âm đạo và xét nghiệm âm đạo Các triệu chứng của viêm âm đạo trùng lặp với các dạng viêm âm đạo khác và nên tiến hành đánh giá chung (ví dụ: đo pH dịch âm đạo, kính hiển vi, xét nghiệm hơi). viêm âm đạo được chẩn đoán nếu PH dịch âm đạo là > 6.

Test whiff là âm tính.

Soi kính hiển vi cho thấy các tế bào bạch cầu và các tế bào cận đáy. Khám vùng chậu cần phải bao gồm đánh giá các dấu hiệu đặc trưng của teo âm hộ-âm đạo (ví dụ: tiêu hoặc hợp nhất môi bé, mô dễ vỡ, xanh tái, mất các nếp nhăn âm đạo).