Viêm âm đạo nấm là nhiễm trùng âm đạo với Candida sp, thường là C. albicans. Các triệu chứng thường là khí hư âm đạo đặc, màu trắng và ngứa âm hộ, thường ở mức độ trung bình đến nặng. Chẩn đoán bằng cách khám vùng chậu, pH âm đạo và soi tươi. Điều trị bằng thuốc kháng nấm đường uống hoặc bôi.

(Xem thêm Tổng quan về viêm âm đạo)

Hầu hết viêm âm đạo do nấm là do C. albicans (bệnh do nấm candida), vi khuẩn này cư trú ở 15 đến 20% phụ nữ không mang thai và 20 đến 40% phụ nữ mang thai.

Các yếu tố nguy cơ đối với viêm âm đạo do nấm bao gồm:

Bệnh tiểu đường

Sử dụng kháng sinh phổ rộng hoặc corticosteroid

Mang thai

Quần áo lót bó chặt không thoáng

Suy giảm miễn dịch

Viêm âm đạo do nấm candida không phổ biến ở phụ nữ sau mãn kinh, ngoại trừ những người dùng liệu pháp hormone mãn kinh theo đường toàn thân.

Các triệu chứng và dấu hiệu của viêm âm đạo do nấm candida Ngứa âm hộ-âm đạo, nóng rát hoặc kích ứng (có thể trầm trọng hơn khi giao hợp) và giao hợp đau là phổ biến, cũng như dịch tiết âm đạo đặc, màu trắng, giống như sữa đông dính vào thành âm đạo. Triệu chứng và dấu hiệu tăng vào tuần trước khi hành kinh. Ban đỏ, phù nề, và trầy da thường gặp. Phụ nữ bị nhiễm nấm candida âm hộ-âm đạo có thể không có khí hư, khí hư ít màu trắng hoặc khí hư giống như sữa đông điển hình. Nhiễm bệnh ở bạn tình là rất hiếm gặp. Tái phát sau khi điều trị có thể xảy ra nếu có khả năng kháng thuốc chống nấm hoặc nếu bệnh nhân không phải là loài Candida albicans như Candida glabrata.

Chẩn đoán viêm âm đạo do nấm candida Khám vùng chậu

pH âm đạo và kính hiển vi

Nuôi cấy, nếu viêm âm đạo dai dẳng hoặc tái phát Sợi nấm và bào tử trong bệnh viêm âm đạo do nấm Candida Hình ảnh Được sự cho phép của nhà xuất bản. Theo Sobel JD. Trong Atlas of Infectious Diseases: Fungal Infections. Biên tập bởi GL Mandell và RD Diamond. Philadelphia, Current Medicine, 2000. Cũng theo Sobel JD. Trong Tập ảnh về các bệnh truyền nhiễm. Biên tập bởi GL Mandell và MF Rein. Philadelphia, Current Medicine, 1996. Tiêu chuẩn chẩn đoán viêm âm đạo do nấm bao gồm Khí hư điển hình (khí hư âm đạo đặc, màu trắng, giống như sữa đông)

pH âm đạo < 4.5

Các chồi nấm men, giả mạc hoặc sợi nấm; nhìn thấy trên bề mặt ướt, đặc biệt là với dung dịch kali hydroxit (KOH) Nếu các triệu chứng cho thấy viêm âm đạo do nấm nhưng các dấu hiệu (bao gồm ngứa âm hộ) không có và soi tươi không phát hiện thấy thành phần nấm thì cần cấy khí hư tìm nấm. Phụ nữ bị tái phát thường xuyên cần phải cấy để khẳng định chẩn đoán và loại trừ những trường hợp không bị nấm Candida. Ngoài ra, một số xét nghiệm chẩn đoán có sẵn trên thị trường để sử dụng trong lâm sàng (1). Tài liệu tham khảo chẩn đoán 1. Schwebke JR, Gaydos CA, Nyirjesy P, et al: Diagnostic performance of a molecular test versus clinician assessment of vaginitis. J Clin Microbiol 56 (6):e00252-18, 2018. doi: 10.1128/JCM.00252-18