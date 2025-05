Mặc dù tỷ lệ bệnh tật và tỷ lệ tử vong trong mổ lấy thai thấp, song vẫn cao gấp nhiều lần so với sinh đường âm đạo; do đó, chỉ nên thực hiện việc mổ lấy thai khi an toàn hơn đối với người phụ nữ hoặc thai nhi so với sinh đường âm đạo.

Các chỉ dẫn cụ thể thông thường nhất để mổ lấy thai là

Nhiều phụ nữ quan tâm đến việc sinh mổ tự chọn theo nhu cầu. Lý do cơ bản bao gồm việc tránh làm tổn thương vùng sàn chậu (và sau đó tiểu không kiểm soát được) và các biến chứng nghiêm trọng của thai trong tử cung. Tuy nhiên, việc sử dụng như vậy còn gây tranh cãi, có dữ liệu hỗ trợ hạn chế và đòi hỏi phải có thảo luận giữa người phụ nữ và bác sĩ của cô ấy. Việc thảo luận nên bao gồm những nguy cơ ngay lập tức và kế hoạch sinh sản lâu dài liên quan đến số lượng trẻ mà người phụ nữ dự định sinh, vì nguy cơ biến chứng phẫu thuật tăng lên khi số ca mổ lấy thai ngày càng tăng.

Phụ nữ đã sinh mổ trước đó có thể chọn sinh mổ lặp lại vì lo ngại nguy cơ vỡ tử cung; tuy nhiên, nguy cơ vỡ khi sinh thường chỉ khoảng 1% (nguy cơ cao hơn đối với những phụ nữ đã sinh mổ nhiều lần hoặc bị rạch dọc, đặc biệt là nếu nó kéo dài qua phần cơ dày của tử cung).

Sinh thường thành công ở khoảng 60% đến 80% số phụ nữ đã từng sinh mổ một lần trước đó với một vết rạch ngang tử cung thấp (1). Phương án này nên được áp dụng cho những người đã từng sinh mổ trước đó bằng đường rạch ngang thấp ở tử cung. Thành công của TOLAC phụ thuộc vào chỉ định mổ lấy thai ban đầu. TOLAC nên được thực hiện tại cơ sở có sẵn bác sĩ sản khoa, bác sĩ gây mê và đội phẫu thuật ngay lập tức, điều này khiến TOLAC không thực tế trong một số trường hợp.