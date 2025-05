Gây chuyển dạ

Nếu cổ tử cung đóng, dài và cứng (không thuận lợi), mục tiêu là làm cổ tử cung mở ra và bị xoá (thuận lợi). Có thể sử dụng nhiều phương pháp dược lý hoặc cơ học. Chúng bao gồm

Misoprostol 25 mcg đặt âm đạo, 2 giờ đến 4 giờ một lần hoặc 25 đến 50 mcg uống, 2 giờ một lần

Prostaglandin E2 đặt trong cổ tử cung (0,5 mg) hoặc dưới dạng vòng âm đạo (10 mg) (prostaglandin được chống chỉ định ở phụ nữ đã được mổ lấy thai hoặc phẫu thuật tử cung trước đó vì những thuốc này làm tăng nguy cơ vỡ tử cung)

Oxytocin với liều thấp hoặc cao

Sử dụng laminaria và đặt bóng nong qua đường cổ tử cung, có thể hữu ích khi các phương pháp khác không có hiệu quả hoặc có chống chỉ định

Làm giãn cơ học bằng ống thông Foley (hai lớp latex) cộng với misoprostol hoặc oxytocin (1)

Khi tình trạng cổ tử cung thuận lợi, chuyển dạ được tiến hành.

Truyền tĩnh mạch liên tục oxytocin là phương pháp được sử dụng phổ biến nhất; an toàn và tiết kiệm chi phí. Oxytocin liều thấp được cho từ 0,5 đến 2 mili đơn vị/phút, tăng từ 1 đến 2 milli đơn vị/phút, thường là từ 15 đến 60 phút. Oxytocin liều cao được cho ở tốc độ 6 milliđơn vị/phút, tăng từ 1 đến 6 milli đơn vị/phút, từ 15 đến 40 phút, tối đa 40 mili đơn vị/phút. Với liều các liều > 40 milli đơn vị/phút, giữ nước quá mức có thể dẫn đến ngộ độc nước. Sử dụng oxytocin phải được giám sát để đề phòng cơn co tử cung mau (> 5 cơn co trong 10 phút trung bình trong 30 phút), điều này có thể tổn thương đến thai nhi.

Theo dõi thai nhi từ bên ngoài là thường quy; sau khi bấm ối (cố ý gây vỡ màng), theo dõi thai nhi bên trong có thể được chỉ định nếu tình trạng của thai không thể theo dõi bên ngoài. Bấm ối có thể được thực hiện để tăng chuyển dạ khi đầu thai nhi áp vào cổ tử cung và không thể tụt lên lại (không di động).