Pemphigoid thai kỳ là một dạng phát ban sẩn ngứa và bọng-mụn nước hiếm gặp xảy ra trong thời kỳ mang thai hoặc sau khi sinh. Chẩn đoán lâm sàng hoặc bằng sinh thiết da. Điều trị bằng corticosteroid tại chỗ hoặc toàn thân. Hầu hết thai nhi không bị ảnh hưởng, nhưng bệnh tật hoặc tử vong ở trẻ sơ sinh là có thể.

Mụn nước thai nghén dường như là một hiện tượng tự miễn dịch, có thể là do một kháng thể IgG với kháng nguyên 180 kD trong vùng màng đáy của lớp biểu bì. Mặc dù trước đây được gọi là herpes thai nghén (vì phát ban giống với chứng phát ban bọng nước do nhiễm vi rút herpes simplex), rối loạn này không phải do virut herpes gây ra.

Dạng pemphigus thai kỳ xảy ra ở 1/50.000 đến 60.000 ca mang thai (1); tình trạng này thường bắt đầu trong ba tháng thứ hai hoặc ba tháng thứ ba của thai kỳ nhưng có thể bắt đầu trong ba tháng thứ nhất của thai kỳ hoặc ngay sau khi sinh. Tình trạng này thường tái phát ở những lần mang thai tiếp theo và xảy ra sau khi sử dụng thuốc tránh thai đường uống ở khoảng 25% số phụ nữ. Sự bùng phát thường là từ 24 đến 48 giờ sau khi sinh và có thể xảy ra trong thời kỳ kinh nguyệt hoặc phóng noãn tiếp theo.

Hầu hết thai nhi không bị ảnh hưởng; tuy nhiên, thương tổn thoáng qua xảy ra trong < 5% số trẻ sơ sinh sinh ra từ mẹ có mụn nước thai nghén. Các nguy cơ, bao gồm tử vong ở trẻ sơ sinh, có thể do suy nhau thai và tăng lên sau khi sinh non và ở trẻ nhỏ so với tuổi thai.

Tài liệu tham khảo 1. Himeles JR, Pomeranz MK. Recognizing, Diagnosing, and Managing Pregnancy Dermatoses. Obstet Gynecol. 2022;140(4):679-695. doi:10.1097/AOG.0000000000004938

Các triệu chứng và dấu hiệu của mụn nước thai nghén Phát ban rất ngứa. Các tổn thương thường bắt đầu xung quanh rốn, sau đó lan rộng. Túi và bọng là những tổn thương đặc hiệu nhất; các mảng hồng ban có thể phát triển. Các lòng bàn tay, lòng bàn chân, thân, mông và chi có thể bị ảnh hưởng nhưng thường không thấy ở mặt hoặc niêm mạc. Phát ban trở nên tồi tệ hơn trong thời gian chuyển dạ hoặc ngay lập tức sau sinh ở 75% phụ nữ, thường hết trong vòng vài tuần hoặc vài tháng. Pemphigoid thai nghén (da bụng) Hình ảnh © Springer Science+Business Media Mụn nước thai nghén Hình ảnh © Springer Science+Business Media Trẻ sơ sinh có thể có các mảng hồng ban hoặc các túi nước sẽ tự động mất đi trong vài tuần.

Chẩn đoán mụn nước thai nghén Tổn thương da đặc trưng

Đôi khi sinh thiết với miễn dịch huỳnh quang trực tiếp Pemphigoid thai nghén có thể bị nhầm lẫn về mặt lâm sàng với một số loại mụn phát ban ngứa khác khi có thai, đặc biệt là phát ban đa hình thái trong thai kỳ. Pemphigoid thai kỳ thường có thể phân biệt được vì nó thường bắt đầu ở vùng quanh rốn; phát ban đa hình thái thai kỳ thường bắt đầu ở các vân. Kiểm tra miễn dịch huỳnh quang trực tiếp của da quanh tổn thương để chẩn đoán. Nó dò được một dải tuyến tính của C3 tại vùng màng đáy.

Điều trị mụn nước thai nghén Corticosteroid bôi tại chỗ hoặc đường uống nếu có các triệu chứng nặng

Thuốc kháng histamine không gây an thần đường uống Đối với các triệu chứng nhẹ, corticosteroid tại chỗ (ví dụ 0,1% kem acetonide triamcinolone 6 lần/ngày) có thể có hiệu quả. Prednisone (ví dụ, 40 mg đường uống một lần/ngày) giảm đau ngứa vừa và nặng và ngăn ngừa các tổn thương mới; liều giảm dần cho đến khi chỉ có vài vết thương mới xuất hiện, nhưng có thể cần tăng liều lên nếu các triệu chứng trở nên trầm trọng hơn (ví dụ trong thời gian chuyển dạ). Corticosteroid đường toàn thân được dùng vào cuối thai kỳ và từng đợt ngắn, dường như không gây hại cho thai nhi. Dùng thuốc uống kháng histamine không gây ngủ cũng có thể được dùng để giảm ngứa. Tình trạng thai nhi có thể được theo dõi bằng siêu âm 4 tuần một lần nếu sự phát triển bình thường hoặc 2 tuần một lần nếu sự phát triển bị hạn chế. Nghiệm pháp không gắng sức cũng được thực hiện khi tăng trưởng bị hạn chế.