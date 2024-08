COVID-19 trong khi mang thai

1. Khan DSA, Pirzada AN, Ali A, et al: The Differences in Clinical Presentation, Management, and Prognosis of Laboratory-Confirmed COVID-19 between Pregnant and Non-Pregnant Women: A Systematic Review and Meta-Analysis. Int J Environ Res Public Health18(11):5613, 2021 doi:10.3390/ijerph18115613

2. Metz TD, Clifton RG, Hughes BL, et al: Association of SARS-CoV-2 Infection With Serious Maternal Morbidity and Mortality From Obstetric Complications. JAMA 327(8):748-759, 2022 doi:10.1001/jama.2022.1190

3. Lyu T, Liang C, Liu J, et al: Risk for stillbirth among pregnant individuals with SARS-CoV-2 infection varied by gestational age [xuất bản trực tuyến trước khi in, ngày 28 tháng 2 năm 2023]. Am J Obstet Gynecol S0002-9378(23)00132-1, 2023 doi:10.1016/j.ajog.2023.02.022

4. DeSisto CL, Wallace B, Simeone RM, et al: Risk for Stillbirth Among Women With and Without COVID-19 at Delivery Hospitalization — United States, Tháng 3 năm 2020–Tháng 9 năm 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 70:1640–1645, 2021. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7047e1external icon.

5. Olsen EO, Roth NM, Aveni K, et al: SARS-CoV-2 infections among neonates born to pregnant people with SARS-CoV-2 infection: Maternal, pregnancy and birth characteristics. Paediatr Perinat Epidemiol 36(4):476-484, 2022 doi:10.1111/ppe.12883