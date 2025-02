Xuất huyết sau sinh là tình trạng mất máu đáng kể sau khi sinh và là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh tật và tử vong ở bà mẹ trên toàn thế giới. Cụ thể là tình trạng này được định nghĩa là mất hơn 500ml máu sau khi sinh thường hoặc hơn 1000ml sau khi sinh mổ. Tất nhiên, việc sinh nở có thể lộn xộn và không thể đo được chính xác lượng máu mất đi, và có khả năng xuất huyết nội. Vì vậy, các tiêu chuẩn bổ sung cần xem xét về xuất huyết sau sinh bao gồm giảm 10% hoặc hơn lượng hematocrit so với mức ở lần khám ban đầu, cũng như những thay đổi về nhịp tim, huyết áp và độ bão hòa oxy của bà mẹ – tất cả đều cho thấy tình trạng mất máu đáng kể. Ra máu đáng kể trong 24 giờ đầu sau khi sinh được gọi là xuất huyết sau sinh nguyên phát, sau đó được gọi là xuất huyết sau sinh thứ phát hoặc xuất huyết sau sinh muộn.

Các nguyên nhân phổ biến nhất gây xuất huyết sau sinh có thể được gom thành bốn nhóm có thể dễ dàng ghi nhớ là “4T”: Tone (Trương lực), Trauma (Chấn thương), Tissue (Mô) và Thrombin. Trương lực là tình trạng thiếu trương lực tử cung, còn được gọi là đờ tử cung – về cơ bản là tử cung mềm, xốp, nhão và đây là nguyên nhân chính gây ra băng huyết sau sinh, thường dẫn đến mất máu chậm và đều. Hiện nay, tử cung là một cơ quan cơ được bao bọc bởi ba lớp cơ trơn gọi là cơ tử cung, co bóp trong quá trình chuyển dạ để làm giãn và xóa cổ tử cung và cuối cùng đẩy thai nhi và nhau thai ra ngoài.

Sau khi sinh, cơ tử cung tiếp tục co bóp và ép vào động mạch nhau thai tại điểm các động mạch này bám vào thành tử cung, giúp kẹp chặt các động mạch lại và do đó làm giảm chảy máu tử cung. Các cơn co sẽ tiếp tục trong vài tuần sau khi sinh.

Tuy nhiên, khi đờ tử cung, tử cung không thể co bóp sau khi sinh và các động mạch nhau thai không kẹp chặt lại, dẫn đến chảy máu quá nhiều và xuất huyết sau sinh.

Có vài nguyên nhân gây ra tình trạng đờ tử cung, chẳng hạn như tử cung giãn nở nhiều lần do mang thai nhiều lần, giãn quá mức do sinh đôi hoặc sinh ba, hoặc bất kỳ tình trạng nào khiến tử cung giãn quá mức đều có thể cản trở các cơn co thắt tử cung hiệu quả và dẫn đến giảm trương lực và cuối cùng là đờ tử cung. Tình trạng đờ tử cung cũng có thể xảy ra khi các cơ tử cung bị mệt mỏi trong quá trình sinh nở do quá trình chuyển dạ kéo dài. Tình trạng này cũng có thể xảy ra khi sản phụ không thể đi tiểu vì bàng quang đầy có thể đè vào tử cung và cản trở các cơn co tử cung.

Cuối cùng, một số loại thuốc sản khoa thường dùng như thuốc gây mê (đặc biệt là halothane), cũng như magie sulfat, nifedipine và terbutaline đều có thể ảnh hưởng đến các cơn co thắt tử cung và làm tăng nguy cơ bị đờ tử cung.

Tình trạng đờ tử cung có thể được điều trị bằng cách xoa bóp đáy tử cung, hay xoa bóp đáy tử cung – phần trên của tử cung, thường nằm gần rốn ngay sau khi sinh. Xoa bóp đáy tử cung khiến cơ trơn ở thành tử cung co lại và cứng lại. Nếu bàng quang đầy dường như ảnh hưởng đến các cơn co, thì sản phụ đó có thể đi tiểu hoặc đặt ống thông nếu cô ấy không thể tự đi tiểu. Thuốc giúp làm săn chắc tử cung cũng có thể được sử dụng và nếu cần thiết, có thể phẫu thuật để cầm máu.

Chữ "T" tiếp theo, chấn thương (trauma), ám chỉ đến tổn thương ở bất kỳ cấu trúc sinh dục nào – tử cung, cổ tử cung, âm đạo hoặc tầng sinh môn. Việc này có thể bao gồm vết rạch do sinh mổ, chấn thương ngẫu nhiên khi em bé chui qua âm đạo hoặc chấn thương do dụng cụ dùng trong quá trình sinh nở. Ví dụ, việc sử dụng kẹp, hút chân không hoặc rạch tầng sinh môn, một vết cắt nhỏ để mở rộng lỗ âm đạo, cũng có thể gây chảy máu ngoài ý muốn. Đôi khi tình trạng chảy máu xảy ra ở một vị trí khuất và có thể hình thành khối máu tụ, là khối máu tụ hoặc tụ máu và không được phát hiện trong nhiều giờ sau khi sinh. Một dấu hiệu quan trọng để nhận biết tình trạng tụ máu là đau dữ dội và ra máu âm đạo màu đỏ tươi liên tục mặc dù tử cung co chặt. Nhìn chung, bất kỳ tình trạng chảy máu nào liên quan đến chấn thương đều là trường hợp khẩn cấp và phải xử lý ngay vị trí chảy máu – thường là bằng cách ấn và khâu vết rách.

Chữ T tiếp theo, mô (tissue), đề cập đến các mảnh nhau thai được giữ lại trong khoang tử cung. Thông thường, toàn bộ nhau thai sẽ tách khỏi thành tử cung ở giai đoạn thứ ba của quá trình chuyển dạ, nhưng đôi khi một phần nhau thai có thể vẫn còn sót lại trong tử cung. Trong tình trạng nhau cài răng lược, nhau thai xâm lấn vào cơ tử cung khiến nó không dễ dàng tách khỏi tử cung. Nhau cài răng lược hoặc lực kéo quá mạnh lên dây rốn đều có thể khiến nhau thai bị kẹt. Tình trạng này ngăn cản các cơn co tử cung hiệu quả và dẫn đến tình trạng đờ tử cung.

Mục tiêu của phương pháp này là ngăn chặn tình trạng này xảy ra ngay từ đầu bằng cách đảm bảo nhau thai được đưa ra ngoài hoàn toàn nguyên vẹn và loại bỏ bất kỳ mô nào còn sót lại càng sớm càng tốt.

Thrombin, chữ T cuối cùng, đề cập đến việc bà mẹ mắc một số tình trạng khiến cục máu đông không thể hình thành bình thường, ví dụ: bệnh lý di truyền như là bệnh von Willebrand hoặc tình trạng sản khoa như tiền sản giật và bong nhau thai có thể dẫn đến rối loạn đông máu và những tình trạng này có thể dẫn đến đông máu rải rách trong lòng mạch hay DIC. Đây là những tình trạng ngăn cản cục máu đông hình thành bình thường khi có chảy máu và điều này có thể biến ngay cả một vết chảy máu nhỏ thành vấn đề nghiêm trọng vì tình trạng chảy máu đó không dễ dàng cầm được. Phương pháp điều trị cho từng loại bệnh này đều phù hợp với nguyên nhân bệnh nền cụ thể.

Xuất huyết sau sinh là một trường hợp cấp cứu sản khoa và việc duy trì đủ thể tích tuần hoàn là ưu tiên hàng đầu. Bất kể nguyên nhân là gì, dịch truyền tĩnh mạch và các sản phẩm từ máu có thể được sử dụng để đảm bảo các cơ quan quan trọng được tưới máu tốt.