Lúc này, hãy khuyến khích người mẹ rặn trong khi có các cơn co như khi rặn để đi đại tiện. Khuyến khích người mẹ nghỉ ngơi giữa các cơn co. Nếu gây tê ngoài màng cứng khiến người mẹ không cảm thấy các cơn co, người hỗ trợ có thể sờ tử cung hoặc đo lực co tử cung để xác định các cơn co đó. Cuối cùng, tầng sinh môn phình ra và cửa âm đạo mở rộng để lộ đầu thai nhi.