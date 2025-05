* Chẩn đoán xác định không phải lúc nào cũng có thể; độ nhạy thay đổi theo tổ tiên. Một số tổ tiên được đưa vào bảng này; đây không phải là một danh sách đầy đủ. Xem Ý kiến của Ủy ban số 691: Carrier Screening for Genetic Conditions. Obstet Gynecol 129(3):e41-e55, 2017 doi:10.1097/AOG.0000000000001952 for more information.