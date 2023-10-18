‡ Do thời gian trễ là 3 tuần giữa lần tiêm đầu tiên và đạt được nồng độ thuốc trong máu thích hợp, bệnh nhân nên tiếp tục dùng thuốc chống loạn thần đường uống trong 3 tuần sau lần tiêm đầu tiên. Đánh giá khả năng dung nạp với risperidon đường uống được khuyến cáo trước khi bắt đầu điều trị.