Thuốc chống loạn thần tác dụng kéo dài
Thuốc*
Khoảng cách giữa các lần dùng thuốc
Aripiprazol, tác dụng kéo dài, tiêm
Hàng tháng
Fluphenazin decanoat
2–4 tuần một lần
Fluphenazin enanthat
1–2 tuần một lần
Haloperidol decanoat
28 ngày một lần (khoảng thời gian từ 3 đến 5 tuần là chấp nhận được)
Olanzapine pamoate†
2 tuần hoặc 4 tuần một lần
Paliperidone
Liều dùng vào ngày 1, ngày 8; sau đó mỗi tháng một lần bắt đầu từ 5 tuần sau
Vi cầu risperidone‡
2 tuần một lần
* Thuốc được tiêm bắp theo kỹ thuật Z-track.
† Olanzapine pamoate có thể gây ra tình trạng an thần hiếm gặp nhưng đáng kể, do đó bệnh nhân phải được theo dõi trong 3 giờ sau khi tiêm.
‡ Do thời gian trễ là 3 tuần giữa lần tiêm đầu tiên và đạt được nồng độ thuốc trong máu thích hợp, bệnh nhân nên tiếp tục dùng thuốc chống loạn thần đường uống trong 3 tuần sau lần tiêm đầu tiên. Đánh giá khả năng dung nạp với risperidon đường uống được khuyến cáo trước khi bắt đầu điều trị.