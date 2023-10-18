skip to main content
Thuốc có thể gây ra hội chứng Serotonin

M Thuốc, trị liệu đang dùng (Medications)

Thuốc chống trầm cảm: Chất ức chế monoamin oxidase (MAOI)

Isocarboxazid

Linezolid

Phenelzine

Selegiline

Tranylcypromin

Thuốc chống trầm cảm: Ức chế tái hấp thu Serotonin-norepinephrine

Bupropion

Nefazodone

Trazodone

Venlafaxine

Thuốc chống trầm cảm: Các chất ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc (SSRI)

Citalopram

Escitalopram

Fluoxetine

Fluvoxamin

Paroxetin

Sertraline

Thuốc chống trầm cảm: Thuốc chống trầm cảm ba vòng

Amitriptyline

Amoxapine

Desipramine

Doxepin

Imipramine

Maprotiline

Nortriptyline

Protriptyline

Trimipramine

Kích thích hệ thần kinh trung ương (CNS)

Amphetamine

Cocaine

Diethylpropion

Methamphetamine

3,4-metylenodioxyamphetamine (MDA)

3,4-Methylenedioxymethamphetamine (MDMA, hoặc thuốc lắc)

Metylphenidat

Phentermine

Sibutramine

Thuốc gây ảo giác

Axit lysergic dietylamit (LSD)

5-Methoxy-diisopropyltryptamine

Các loại thảo mộc

Hạt nhục đậu khấu

Sâm Panax (Châu Á hoặc Mỹ)

St John’s wort

Hạt Syrian rue

5-Hydroxytryptamine (5-HT1) chất chủ vận (triptans)

Almotriptan

Eletriptan

Frovatriptan

Naratriptan

Rizatriptan

Sumatriptan

Zolmitriptan

Opioid

Buprenorphine

Fentanyl

Hydrocodone

Meperidine

Oxycodone

Pentazocine

Pethidine

Tramadol

Khác

Buspirone

Chlorpheniramine

Dextromethorphan

Granisetron

5-Hydroxytryptophan

Levodopa

Lithium

Metoclopramide

Olanzapine

Ondansetron

Risperidon

Ritonavir

Tryptophan

Valproate

