Thuốc có thể gây ra hội chứng Serotonin
phân nhóm
M Thuốc, trị liệu đang dùng (Medications)
Thuốc chống trầm cảm: Chất ức chế monoamin oxidase (MAOI)
Isocarboxazid
Linezolid
Phenelzine
Selegiline
Tranylcypromin
Thuốc chống trầm cảm: Ức chế tái hấp thu Serotonin-norepinephrine
Bupropion
Nefazodone
Trazodone
Venlafaxine
Thuốc chống trầm cảm: Các chất ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc (SSRI)
Citalopram
Escitalopram
Fluoxetine
Fluvoxamin
Paroxetin
Sertraline
Thuốc chống trầm cảm: Thuốc chống trầm cảm ba vòng
Amitriptyline
Amoxapine
Desipramine
Doxepin
Imipramine
Maprotiline
Nortriptyline
Protriptyline
Trimipramine
Kích thích hệ thần kinh trung ương (CNS)
Amphetamine
Cocaine
Diethylpropion
Methamphetamine
3,4-metylenodioxyamphetamine (MDA)
3,4-Methylenedioxymethamphetamine (MDMA, hoặc thuốc lắc)
Metylphenidat
Phentermine
Sibutramine
Thuốc gây ảo giác
Axit lysergic dietylamit (LSD)
5-Methoxy-diisopropyltryptamine
Các loại thảo mộc
Hạt nhục đậu khấu
Sâm Panax (Châu Á hoặc Mỹ)
St John’s wort
Hạt Syrian rue
5-Hydroxytryptamine (5-HT1) chất chủ vận (triptans)
Almotriptan
Eletriptan
Frovatriptan
Naratriptan
Rizatriptan
Sumatriptan
Zolmitriptan
Opioid
Buprenorphine
Fentanyl
Hydrocodone
Meperidine
Oxycodone
Pentazocine
Pethidine
Tramadol
Khác
Buspirone
Chlorpheniramine
Dextromethorphan
Granisetron
5-Hydroxytryptophan
Levodopa
Lithium
Metoclopramide
Olanzapine
Ondansetron
Risperidon
Ritonavir
Tryptophan
Valproate