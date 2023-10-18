Thuốc ức chế phosphodiesterase loại 5 đường uống điều trị rối loạn chức năng cương dương
Thuốc
Bắt đầu tác dụng
Bình luận
Avanafil
30 phút
Có thể uống 15 phút trước khi giao hợp
Thức ăn nhiều chất béo làm giảm hấp thu
Sildenafil
60 phút
Thời gian tác dụng: ≈ 4 giờ
Thức ăn nhiều chất béo làm giảm hấp thu
Tadalafil
60 phút
Thời gian tác dụng: 24-36 giờ
Tadalafil liều thấp có thể được dùng làm một loại thuốc hàng ngày để cải thiện chức năng cương dương
Tadalafil liều thấp hàng ngày cũng được sử dụng để điều trị các triệu chứng tiết niệu liên quan đến BPH
Có thể dùng cùng với thức ăn nhiều chất béo
Vardenafil
60 phút
Thời gian tác dụng: ≈ 4 giờ
Thức ăn nhiều chất béo làm giảm hấp thu