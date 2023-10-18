skip to main content
Thuốc ức chế phosphodiesterase loại 5 đường uống điều trị rối loạn chức năng cương dương

Thuốc

Bắt đầu tác dụng

Bình luận

Avanafil

30 phút

Có thể uống 15 phút trước khi giao hợp

Thức ăn nhiều chất béo làm giảm hấp thu

Sildenafil

60 phút

Thời gian tác dụng: 4 giờ

Thức ăn nhiều chất béo làm giảm hấp thu

Tadalafil

60 phút

Thời gian tác dụng: 24-36 giờ

Tadalafil liều thấp có thể được dùng làm một loại thuốc hàng ngày để cải thiện chức năng cương dương

Tadalafil liều thấp hàng ngày cũng được sử dụng để điều trị các triệu chứng tiết niệu liên quan đến BPH

Có thể dùng cùng với thức ăn nhiều chất béo

Vardenafil

60 phút

Thời gian tác dụng: 4 giờ

Thức ăn nhiều chất béo làm giảm hấp thu

