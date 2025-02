* Tỷ lệ tử vong ở bà mẹ là số phụ nữ tử vong vì các nguyên nhân liên quan đến thai kỳ trong thời kỳ mang thai hoặc trong vòng 42 ngày sau khi kết thúc thai kỳ trên 100.000 ca sinh sống. Vào năm 2020, tỷ lệ này dao động từ 2 (Ba Lan) đến 1223 (Nam Sudan) trên 100.000 ca sinh sống (các quốc gia không được hiển thị).

