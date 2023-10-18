skip to main content
Tăng nguy cơ tự tử trong các rối loạn tâm thần

Rối loạn tâm thần hoặc tình trạng tâm thần

Nguy cơ tự tử tăng cao (so với dân số nói chung)

Rối loạn nhân cách ranh giới

45,1 (SMR)

Chứng chán ăn tâm thần

31,0 ở nữ giới (SMR)

Trầm cảm

19,7 (SMR)

Rối loạn lưỡng cực

17,1 (SMR)

Tình trạng rối loạn do sử dụng rượu

16,4 ở nữ giới, 8,8 ở nam giới (SMR)

Sử dụng thuốc phiện

13,5 (SMR)

Tâm thần phân liệt

12,9 (SMR)

Rối loạn lo âu

3,3 (OR)

Ăn vô độ tâm thần

7,5 ở nữ giới (SMR)

Rối loạn căng thẳng sau chấn thương

2,5 (OR)

OR = Tỷ suất chênh (tỷ lệ giữa tỷ lệ tự tử trong nhóm có rối loạn theo quy định với tỷ lệ tự tử trong quần thể chung; với tỷ lệ tự tử trong một nhóm được định nghĩa là tỷ lệ những người chết do tự tử so với những người không chết do tự tử); SMR = Tỷ lệ tử vong chuẩn hóa (tỷ lệ tử vong quan sát được do tự tử trong nhóm có rối loạn theo quy chỉ định với tỷ lệ tử vong dự kiến ​​do tự tử trong quần thể tham chiếu chung)

Phỏng theo Chesney E, Goodwin GM, Fazel S. Risks of all-cause and suicide mortality in mental disorders: a meta-review. World Psychiatry. 2014;13(2):153-160. doi:10.1002/wps.20128

