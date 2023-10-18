skip to main content
MSDMSD ManualPhiên bản dành cho chuyên gia
Search icon

Phân biệt Pemphigus bọng nước với Pemphigus thông thường

Rối loạn

Xuất hiện của tổn thương

Tổn thương miệng

Ngứa

Dấu hiệu Nikolsky

Tiên lượng

Dạng Pemphigus bọng nước

Các bọng nước căng phát triển trên vùng da bình thường hoặc ban đỏ hoặc các mảng dạng nổi mày đay

Hiếm, có bọng nước nhỏ

Phổ biến

Thường không rõ ràng

Thường là tốt; đôi khi gây tử vong ở người cao tuổi

Pemphigus thông thường

Bọng nước nông có kích thước khác nhau

Thường trợt da và niêm mạc, để lại vết trợt đau

Thông thường khởi phát ở trong miệng

Vắng mặt

Dương tính

Tử vong 10% khi điều trị; cao hơn khi không điều trị

Trong các chủ đề này