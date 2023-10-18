Phân biệt Pemphigus bọng nước với Pemphigus thông thường
Rối loạn
Xuất hiện của tổn thương
Tổn thương miệng
Ngứa
Dấu hiệu Nikolsky
Tiên lượng
Dạng Pemphigus bọng nước
Các bọng nước căng phát triển trên vùng da bình thường hoặc ban đỏ hoặc các mảng dạng nổi mày đay
Hiếm, có bọng nước nhỏ
Phổ biến
Thường không rõ ràng
Thường là tốt; đôi khi gây tử vong ở người cao tuổi
Bọng nước nông có kích thước khác nhau
Thường trợt da và niêm mạc, để lại vết trợt đau
Thông thường khởi phát ở trong miệng
Vắng mặt
Dương tính
Tử vong ≤ 10% khi điều trị; cao hơn khi không điều trị